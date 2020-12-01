iOS mobil cihazlar için iyi MMO oyunları sıralayalım. Aşağıda son birkaç yılda iPhone ve iPad için çıkmış en iyi MMORPG'leri bulacaksınız. MMO popülerliği mobil dünyada artışta. Bu artışın büyük bir nedeni, günümüzde geliştiricilerin, modern telefonlarda ve tabletlerde bulunan gelişmiş donanımlar sayesinde büyük ve kapsamlı konsol benzeri oyunlar yapabilmesidir.

iOS'te En İyi MMO Oyunları (iPhone/iPad)

Rangers of Oblivion

Ücretsiz iOS

Monster Hunter serisinin hayranları, iOS mobil cihazlar için sağlam bir alternatifin olduğunu ve adının Rangers of Oblivion olduğunu bilmekten mutluluk duyacak. Bu destansı MMO RPG oyununda diğer oyuncularla takım kurar veya yüzlerce canavarla tek başınıza yüzleşmeyi seçersiniz. Oyun, gerçek zamanlı dövüş ve hazineler ve etkinliklerle dolu büyük bir dünyanın yanı sıra 10'dan fazla benzersiz oyun moduna sahip.

Evil Lands

Ücretsiz – iOS

Evil Lands, Oblivion ve Skyrim gibi The Elder Scrolls oyunlarındakine benzeyen bir çevreye sahip fantastik bir MMORPG oyunudur. Hoş görseller ve müziğin yanı sıra ortaçağ temalı haritaların çeşitliliğinin yanı sıra, co-op modu ve bir PvP savaş modu var.

World of Kings

Ücretsiz – iOS

iPhone ve iPad için World of Warcraft benzeri bir oyun arıyorsanız World of Kings harika bir alternatiftir. Destansı zindanlara sahip devasa açık dünyası ve çeşitli güçlü düşmanlara karşı birlikte savaşan 25 oyuncuya kadar destekle oldukça bağımlılık yapan bir MMO RPG'dir.

Lineage 2: Revolution

Ücretsiz – iOS

Unreal Engine 4 yapımı bir iPhone ve iPad MMO oyunundan daha iyi ne olabilir? PC'deki Lineage 2'ye dayanarak yapılmış bir sürüm. Açık dünya dövüş modu, 200'e kadar oyuncunun gerçek zamanlı olarak savaşmasına izin verirken, 20'ye 20 ve 50'ye 50 rekabetçi oyun modu da vardır.

AdventureQuest 3D

Ücretsiz – iOS

Tüm arkadaşlarınızla keyfini çıkarabileceğiniz bir MMO RPG arıyorsanız, AdventureQuest 3D'yi kesinlikle deneyin. Bu oyun Android, iOS ve PC arasında çapraz platform desteği sunar, yani bir telefon, tablet veya bilgisayar kullanıyor olsalar bile herkesle takım kurabilirsiniz.

Toram Online

Ücretsiz – iOS

Anime seviyorsanız, Toram Online kesinlikle aradığınız şey. Yine de, bu oyunu tipik mobil MMO'dan ayıran tek şey farklı sanat tarzı değil. Öncelikle, Toram Online'ın inanılmaz miktarda özelleştirme seçeneği sunduğunu söylemeliyiz, bu nedenle benzersiz bir karaktere sahip olmayı seven biriyseniz, bu oyunun dünyasına sıkıştırılmış tüm kozmetik şeyleri kesinlikle takdir edeceksiniz.