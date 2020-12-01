Bir aydan daha uzun bir süre önce sızdırılan Samsung Galaxy S21+ CAD görüntülerinden sonra şimdi de gerçek görüntülere göz atıyoruz. Bu görüntüler bize Galaxy S21+'ın neye benzeyebileceğine dair daha iyi fikirler veriyor. Görüntülerle birlikte bir 4K video da var.

Samsung Galaxy S21+ Böyle Görünüyor

Görüntüler, simetrik olarak uzanan jilet gibi ince yan çerçeveler, öne bakan kamera için süper küçük bir kesik ve arkadaki sıra dışı kamera modülünü gösteriyor. Boyutların şu şekilde olduğuna inanılıyor: 161,55 x 75,6 x 7,86 mm. Bunlar doğruysa, neredeyse aynı Galaxy S20+ boyutunda olacak, bu da 6.7 inçlik ekran boyutuyla ilgili söylentinin doğru olabileceğini düşündürüyor.

S21+'a yakından göz atma şansı dışında donanıma dair herhangi bir bilgi yok. Bununla birlikte, sunulan render'ların onaylanmamış CAD rendar'larına dayandığını ve bu nedenle nihai tasarımın S21+ piyasaya sürüldüğünde farklı olabileceğini unutmayın. Yine de oldukça gerçekçiler.

Ünlü Samsung sızıntılarına imza atan Ice Universe, resmedilen görsellerde arka taraf doğruyken ön tasarımın pek doğru olmadığını söyledi. Twitter kanalına göre cihaz bu kadar simetrik olmayacak ve biraz daha kalın çerçeveleri olacak. Yan ve üst çerçeveler aynı görünürken çene hala biraz daha kalın. İşte bahsedilen asıl S21+ görüntüsü: