Google, 2020 için En İyi Uygulamalar listesini yayınladı. Genshin Impact, Android cihazlar için sunulmuş En İyi Oyun oldu. En İyi Uygulamalar kategorisine ise evden çalışma çözümleri hakim oldu: Zihinsel sağlık için bir uygulama, bir yemek tarifi kitabı ve Microsoft Office uygulaması en iyiler arasındaydı.

Google 2020'nin En İyi Uygulamalarını Seçti

Google ayrıca Genshin Impact'e 2020'nin En İyi Oyunu ödülünü verdi. Kullanıcılar Spongebob: Krusty Cook-Off'a oy verirken, en iyi rekabetçi oyun Brawlhalla ve ardından Bullet Echo oldu. Bununla birlikte, genel olarak uygulamalar hakkında konuşursak, Disney+ hepsinin en iyisi seçildi.

En İyi Uygulamalar kategorisi de birkaç alt kategoriye ayrıldı ve bunların hepsinin 2020'ye damgasını vuran izolasyondan etkilendiği açıktır. Örneğin, En İyi Gizli Mücevher Cappucino seçildi – küçük arkadaş çevrenizle iki dakikalık ses klipleri paylaşmayı sağlayan temiz bir platform. En İyi Günlük Gereksinimler kategorisinde Calmaria "günlük sakinleştirici seans" özelliği ile kazandı.









Google Play ayrıca filmler, şovlar, kitaplar ve sesli kitaplar için ödüller verdi. "Jumanji" ve "Yellowstone" en çok satan film ve şovdu; Stephenie Meyer'in yazdığı "Midnight Sun" en çok satan kitap, "The 48 Laws of Power" ise en çok satan sesli kitap oldu. Tam listeleri kontrol edebilir ve aşağıdaki kaynak bağlantısında indirme bağlantılarını bulabilirsiniz.

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