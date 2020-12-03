2021'de Gelecek En İyi Telefonlar

2021'de gelecek en iyi telefonlar neler merak ediyorsanız aşağıda sizler için bir liste hazırladık.

2021'in İlk Yarısında Çıkacak Telefonlar

Samsung Galaxy S21 serisi

Beklenen duyuru: Ocak – Şubat 2021

Samsung Galaxy S21 (veya belki S30?), S21+ ve S21 Ultra'nın Ocak veya Şubat 2021'de gelmesi bekleniyor. Yeni nesil Qualcomm Snapdragon 875 yonga setinin cihaza güç vermesini bekliyoruz. 6,2 inç, 6,7 inç ve 6,9 inçlik büyük AMOLED ekranlar olacak.

Huawei P50 serisi

Beklenen duyuru: 2021 1. Çeyrek

Huawei'in Google ile ortaklığını yeniden kazanması ve Google Mobil Hizmetlerini yakın zamanda geri kazanması pek olası olmasa da, Huawei P50 serisi hala gelecek yılın başlarında çıkacak. Cihaz hakkında çok az şey duyduk, ancak söylentiler, Huawei'in kendi OS'ini sunacağını yönünde.

OnePlus 9

Beklenen duyuru: 2021 1.Ç-2.Ç

Muhtemelen 2021'in birinci çeyreğinin sonlarında veya ikinci çeyreğinin başında duyurulacak olmasına rağmen, OnePlus 9 zaten sızdırılmış durumda. Yeni nesil amiral gemisi Snapdragon yonga setinin yanı sıra her zamanki gibi üst düzey özelliklerle gelecek ve kesinlikle kendisini en iyi Android amiral gemilerinden olacak.

LG Katlanabilir Telefon

Beklenen duyuru: 2021 1.Ç-2.Ç

LG, katlanabilir telefona nişine bir patlama ile girmeye hazırlanıyor ve Mart 2021'de telefonu sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Beklenen duyuru: 2.Ç 2021

Bir sonraki Z Flip katlanabilir telefonun Z Flip 3 olarak adlandırılması bekleniyor, yani Z Flip 2 değil. Samsung muhtemelen bunu Z Fold 3 ile eşit hale getirmek ve daha tutarlı bir adlandırma stratejisine sahip olmak için yapacaktır.

Sony Xperia 1 III

Beklenen duyuru: 2.Ç 2021

Sony'nin önümüzdeki yıl iPhone'lara ve Galaxy'lere rakip olmak için kompakt, normal ve büyük premium cihazlar olmak üzere 5G'ye hazır üç amiral gemisini duyuracağı ve piyasaya süreceği söylentileri var. Sözüm ona, bunlar amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 888 işlemcinin yanı sıra yenilenmiş bir tasarım ve üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

2021'in İkinci Yarısında Çıkacak Telefonlar

Samsung Galaxy Z Fold 3

Beklenen duyuru: 3.Ç 2021

Galaxy Z Fold 2'nin ne kadar iyi olduğu göz önüne alındığında, Samsung'un katlanabilir telefon portföyünü 2021'de Galaxy Z Fold 3 ile genişletmek istemesi şaşırtıcı değil.

Samsung Galaxy Note 21

Beklenen duyuru 3.Ç 2021

Samsung'un Galaxy Note serisini tamamen ortadan kaldırmayı planladığına dair çok sayıda rapora rağmen, 2021'in 3. çeyreğinin başlarında bir Galaxy Note 21 görmeyi bekliyoruz.

Moto Razr 2021

Beklenen duyuru 2. Yarı 2021

Yeni Moto Razr serisindeki 2021 sürümü, bizi Motorola'nın 2020'de duyurulan Moto Razr 5G'nin göze çarpan bazı sorunlarının çözülebileceğine dair umut veriyor.

OnePlus 9T

Beklenen duyuru: 4.Ç 2021

OnePlus, sonbaharda önceki amiral gemisi cihazının güçlendirilmiş bir sürümünü yayınlama alışkanlığına sahiptir ve OnePlus 9T kesinlikle 2021'in 4. çeyreği için listede yer alıyor. OnePlus 9T, Snapdragon 888 Plus amiral gemisi çipi ile gelecek.