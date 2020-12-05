En İyi Android Launcher'ları (2020) yazımızda ana ekranınıza ve hatta kilit ekranınıza bambaşka bir görünüm verebilirsiniz. Sizler için en iyi ve en hafif Android launcher'ları seçtik.

En İyi Android Launcher'ları (2020)

Nova Launcher

Nova Launcher





Nova Launcher'ın ana noktaları neler? Cevap basit – özelleştirilebilirlik, hızlılık ve harika kullanıcı deneyimi. Nova Launcher her şeye dönüştürülebiliyor.

Lawnchair 2

Lawnchair 2





Bu launcher ile kolayca istediğiniz simge paketinizi cihazınıza yükleyebilirsiniz, simge ölçeğini ve kaç sütun / satıra sahip olması gerektiğini seçerek ana ekranınızın görünümünü tümüyle yönetebilirsiniz.

Hyperion Launcher

Hyperion Launcher





Hyperion'un ücretsiz sürümü, normal kullanıcılar için kesinlikle yeterlidir, ancak hareketler, etiket boyutu, metin rengi, metin gölgesini görüntüleme / gizleme, etiketler için birden fazla satır, özel launcher yazı tipi (kendi .TTF dosyalarınızı içe aktararak) dahil olmak üzere daha fazla simge özelleştirmesi, çekmecenizin üst kısmındaki uygulama önerilerini devre dışı bırakma, iki sıralı yuva, Google Smart Widget+ özelleştirmeleri ve daha fazlası, Hyperion Supreme adlı premium sürümü gerektirir.

Microsoft Launcher

Microsoft Launcher





Masaüstü bilgisayarınızda kullandığınız Microsoft hesabıyla oturum açarsanız, aramalarınızı özelleştirebilir ve Cortana'ya kişisel aramalar iletebilir. Microsoft hesabınızla oturum açmak, masaüstü bilgisayarınızda kaldığınız yerden devam etmenize de olanak tanır. Microsoft'un ofis ve iş dünyasını yansıtan resmi tasarım anlayışını sevenlere.

Action Launcher

Action Launcher





Chris Lacy'nin Action Launcher'ı, Android P'nin tüm estetik özelliklerini tüm Android cihazlara getiriyor. Normal Pixel launcher'ın tüm özellikleri de isteğe bağlı ayarlar olarak eklenmiştir. Bir Bakışta widge'ları görüntüleme, uygulama kısayollarını kullanma ve uyarlanabilir simge paketi desteği için bir kerelik uygulama içi satın alma işlemi yapmak gerekiyor.

Niagara Launcher

Niagara Launcher





Niagara Launcher ile simge paketi, yazı tipi gibi bir dizi şeyi özelleştirebilir seçenekleriniz var ve duvar kağıdınıza göre cihazınız için otomatik bir renk teması alabiliyorsunuz. Kullanmış olabileceğiniz diğer launcher'ların çoğuna kıyasla çok fazla özelleştirilebilirlik yoktur, ancak Niagara'nın basitliği ve kullanım kolaylığı ilk elden deneyimlenmeyi hak ediyor.