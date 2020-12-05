Samsung, Hindistan'da Galaxy F41'i piyasaya sürdü. Telefonun büyük bir bataryası var, Exynos 9611 yonga seti ve şu anda Galaxy F serisindeki tek cihaz. Bir sızıntıya ve sızdırılan bir kıyaslama puan tablosuna göre, Samsung Galaxy F62 yolda olduğu için bu yakında değişecek.

Exynos 9825 Geekbench Sonuçları

Galaxy F62, Exynos 9825 yonga setiyle Geekbench'te görünen Samsung telefon SM-E625F'nin satışa çıktığındaki adı olacak.

Karşılaştırma puanları, Exynos 9825 ile çalışan Galaxy Note10 ile aynı, bu yüzden çok şaşırtıcı bir tablo yok. Geekbench ayrıca Galaxy F62'nin kutudan Android 11 ile geleceğini ve bunu yapan ilk Samsung telefonlarından biri olacağını ortaya koyuyor.

Galaxy F62'nin Hindistan dışında satışa çıkıp çıkmayacağı veya kardeşi Galaxy F41 gibi ülkeye özel kalıp kalmayacağı açıklanmadı.