Büyük ekran, harika pil ömrü ve diğer her şeyle kesinlikle en iyi telefonları istiyorsanız, yaklaşan Samsung Galaxy S21 Ultra ve şu anda mevcut olan Apple iPhone 12 Pro Max herkesin listesinin en üstünde.

Samsung Galaxy S21 Ultra ve iPhone 12 Pro Max Karşılaştırması

Peki hangisini almalı?

Ekran

Hızlı, 120 Hz yenileme hızıyla Galaxy daha akıcı geçişlere sahip, ancak bu mod 1080p çözünürlük gerektiriyor ve bu nedenle iPhone kağıt üstünde biraz daha keskin görünecektir. Yine de bu küçük ekranlarda fark anlaşılır değildir.

Galaxy S21 Ultra biraz daha büyük bir ekran boyutuyla geliyor ancak 0.1 inç fark pek önemli sayılmaz.

iPhone'daki ekranda 2017'den kalma birkaç santimetre uzunluğunda devasa bir çentik varken S21 Ultra'nın ekranı birkaç mm'lik bir kamera deliği barındırır. Durum buyken ekranda kazanan açık arayla S21 Ultra oluyor.

Performans

Galaxy S21 Ultra'nın en yeni Qualcomm Snapdragon 888 yongasıyla geldiği biliniyor iPhone 12 Pro Max ise Apple A14 Bionic yongasını kullanıyor. Her ikisi de en ileri teknoloji üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle gerçek yaşam kullanımlarında arada herhangi bir fark olmayacağı söylenebilir.

S21 Ultra microSD kart yuvasını sahipken iPhone değildir. Depolama performansında kazanan Galaxy.

Kamera

Galaxy'deki iki telefoto yakınlaştırma kamerası cihazı en çok yönlü kılıyor ancak yalnızca iPhone'da AR destekli LiDAR sensörü var. Ancak LiDAR ve AR, iPhone için henüz çok yeni ve uygulamalar geliştirilene kadar iPhone 12 Pro Max çoktan eskiyebilir.

Her iki cihaz da yükseltilmiş kamera yataklarına sahip, bu nedenle telefonu kılıfsız kullanırsanız, her iki telefon da düz zeminde yalpalayacaktır ve dahası kılıflar ile oldukça kalın olacaklardır.

Peki ya gerçek kamera özellikleri?

Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max Ana Kamera 108MP, 26mm lens OIS 12MP, 26mm f/1.7 sensör geçişi sabitleme İkincil Kamera 12MP ultra-wide, 13mm 12MP ultra-wide, 13mm Üçüncü Kamera 10MP, 3X zoom telephoto OIS 12MP, 2.5X zoom telephoto OIS Ek kamera ve sensörler 10MP, 10X zoom periscope lens LiDAR sensör

Galaxy, iki telefoto kamera ile kamera tarafında üstün ele sahip, periskop lensini koruyor ve Note 20 Ultra'nın periskop lensindeki 5X yerel yakınlaştırma yerine 10X yakınlaştırma özelliği ile geliyor. Periskop lensinin üzerine, S21 Ultra ayrıca kısa menzilli 3X yakınlaştırma lensi olan ikincil bir yakınlaştırma lensi ekliyor. Bu da uzaktaki bir şeyin net bir resmini çekmeniz gerektiğinde kesinlikle üstün bir telefon olduğu anlamına gelir.

Video tarafında, S21 Ultra ayrıca 8K30 video kayıt yetenekleri sunarken, iPhone 12 Pro Max 4K HDR video kaydedebiliyor. 8K ile çok daha net ayrıntılar elde edersiniz, iPhone'daki HDR seçeneği ise size daha yüksek bir dinamik kontrast aralığı sağlar, böylece her ikisinin de kendine özgü avantajları var diyebiliriz.

Görüntü kalitesine gelince, denkler.

Pil Ömrü ve Şarj hızları

5.000 mAh (Galaxy S21 Ultra)

3.687 mAh (iPhone 12 Pro Max)

iPhone 12'ler bu yıl hayal kırıklığı yaratan pil ömürleri sundu. S21 Ultra'dan %50 daha küçük bataryayla iPhone 12 Pro Max kesinlikle S21 Ultra'nın gerisinde pil ömrü sunuyor.

Şarj için iPhone 12 Pro Max, 20W'a kadar hızları desteklerken, Galaxy S21 Ultra'nın 25W şarjı desteklediği ortada. iPhone aynı zamanda piyasada kutuda bir şarj cihazı olmadan gönderilen ilk telefon oldu ve S21 Ultra, bu talihsiz hareketi izleyen ilk büyük Android telefondur. Her iki premium telefon için ayrı bir şarj cihazı satın almanız gerek.

Fiyat

Son olarak, fiyatlandırmadan bahsedelim. Pazar koşulları Samsung'u 2021'de amiral gemisi telefon fiyatlarını düşürmeye zorlayacak. 2020'de Samsung, amiral gemisi S20 Ultra'yı 1.400 dolardan fahiş bir fiyata piyasaya sürerken, bu yılki Galaxy S21 Ultra, 1.100 dolarlık iPhone ile yaklaşık aynı fiyattan satılacak.