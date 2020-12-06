iPhone 12/Pro/Max ipuçları ve püf noktalarından bahsedelim. Önce temel bilgilerle başlayalım ve daha sonra da daha gelişmiş ipuçları ve püf noktalarına geçelim.

iPhone 12/Pro/Max İpuçları ve Püf Noktaları

#1 Kamerayı hızlıca başlatmak

Kilit ekranınızda sağ altta kamera düğmesi var ve bu düğmeye uzun süre basabilirsiniz, ancak bu düğme çok küçüktür , bunun yerine telefonun sağ tarafından sola kaydırıp doğrudan kamerayı açın.

#2 Spotlight arama ipuçları

Burada yalnızca bir uygulamanın adını değil, aynı zamanda herhangi bir ayarı da aratabilirsiniz. Örneğin, klavyeye yeni bir dil eklemek isteyebilirsiniz. Ayarlarda aramanıza gerek yok, sadece Spotlight Araması'na "Dil" yazabilir ve anında o ayara gidebilirsiniz. Veya kamera ayarlarınızı görmek istiyorsanız, sadece Kamera yazın ve ayarlar sonucu aşağıda görünecektir. Veya otomatik parlaklık seçeneğini devre dışı bırakmak mı istiyorsunuz? "Otomatik parlaklık" yazın ve derhal görünür.

#3 Kısa videoları hızlı kaydedin

Video moduna hiç geçmeden hızlı bir şekilde video kaydedebileceğinizi biliyor muydunuz? Kamerayı açmanız, deklanşör düğmesini basılı tutmanız yeterlidir; iPhone'unuz kısa bir video kaydetmeye başlayacaktır. Parmağınızı bıraktığınız an video biter.

#4 JPEG gibi standart biçimleri kullanın

Ayarlar'a, ardından Kamera'ya, ardından Biçimler'e gitmenizi ve En verimli olan yerine En uyumlu biçimi seçmenizi öneririz. JPEG biraz daha fazla yer kaplıyor ancak farklı cihazlara kopyalaması ve görüntülemesi kolaylaşır.

#5 Kamera ayarlarını hızla değiştirin

Doğrudan kamera uygulamasından video ayarları arasında hızla geçiş yapın. Daha yüksek çözünürlüklü 4K ve daha küçük HD dosyaları arasında hızlıca geçiş yapmak için sol üst köşedeki sayılara dokunun. Günlük şeyler için 30 fps ve spor etkinlikleri için daha uygun olan 60 fps'de kayıt yapabilirsiniz.

#6 Denetim Merkezini optimize edin

Spotlight Araması'nı açın, "Denetim Merkezi" yazın ve "Ev Kontrollerini Göster" seçeneğini kapatın. Buradan Denetim Merkezine birkaç yararlı simge eklemek mümkün.

#7 Tam sayfa ekran görüntüsü nasıl alınır?

Apple ayrıca Genişletilmiş Ekran Görüntülerini de destekler, böylece daha uzun bir web sayfasını da yakalayabilirsiniz. Ancak Android'dekinden biraz farklı çalışır. Her şeyden önce, iOS'ta bu seçenek yalnızca Safari'de mevcut yani örneğin Chrome gibi diğer web tarayıcılarında kullanamazsınız. İşte şu şekilde çalışıyor: Safari'de bir ekran görüntüsü alın, ekran görüntüsü küçük resmine dokunun ve ardından "Tam sayfa" düğmesine basın.

#8 Daha uzun pil ömrü

Cihazı sarı pil simgesiyle gösterilen Düşük Güç Modunu da kullanabilirsiniz: 5G bağlantısını sınırlar, uygulama yenilemeyi azaltır, otomatik indirmeleri durdurur ve bazı görsel efektleri azaltır. Testler ayrıca Düşük Güç Modu'ndayken iPhone'unuzdaki CPU'nun normal hızının yaklaşık %70'inde çalıştığını gösteriyor.

#9 Safari'deki makaleler için Koyu Mod!

Spotlight aramayı açın ve ekran yazın, burada otomatik seçeneğine dokunabilir ve dışarısı karardığında koyu modu kullanabilirsiniz. Maalesef Koyu Mod, Safari'de web sayfalarının arka planını karartmaz, ancak işte size güzel bir çözüm: Koyu Mod etkinleştirildiğinde, belirli bir makaleye girebilir ve sol üstteki okuma modu düğmesine dokunabilirsiniz, bu işlem arka planı siyaha çevirir.

#10 Siri aksanını değiştirmek

Siri'nin aksanını değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Spotlight Araması'nı açın ve "Siri Ses" yazın ve Amerikan, Avustralya, İngiliz, Hint, İrlanda ve Güney Afrika aksanlarının yanı sıra Erkek veya Kadın sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

#11 AR Ölçüm uygulamasını öğrenin

12 Pro serisi bir iPhone'unuz varsa, artık artırılmış gerçeklik için harika bir LiDAR sensörüne sahipsiniz demektir. Basit bir örnek, Ölçüm uygulamasını açıp çocuğunuzun veya bir arkadaşınızın kameranın önünde durmasını sağlayın. Kişiyi otomatik olarak görecek ve size ne kadar uzun olduğunu oldukça iyi bir doğrulukla söyleyecektir.

#12 Yazma ve düzeltmeler

Yazarken geri dönüp düzeltmeler yapmanız gerekir. Bunu hassas imleç kontrolü ile yapmak daha kolay: Klavye açıkken, boşluk çubuğuna uzun basın ve klavye bir tür dokunmatik yüzeye dönüşür ve imleci bunula kullanabilirsiniz.

#13 Yazmayı geri alma ve ileri alma

iPhone ve iPad'de yazı yazarken son yapılan işlevi geri almak için üç parmağınızı sola veya son işlemi yinelemek için sağa kaydırabilirsiniz. Alternatif olarak, geri almak için iki parmağınızla iki kez dokunabilirsiniz. Daha büyük Max telefonlarda veya iPad'de daha kullanışlıdır.

#14 SPAM çağrılarına son vermek

Bilinmeyen arayanlardan çok sayıda sinir bozucu arama alırsanız buna kolayca son verebilirsiniz. Spotlight Aramayı açın ve Bilinmeyen arayanları sessize al yazın, üzerine dokunun ve özelliği açın ve artık rahatsız edilmeyeceksiniz.

#15 Dosyalar uygulamasında uzmanlaşın

iOS'in dosya yöneticisi uygulaması size bir ton bilgi verir. Fotoğraflar uygulamasında bir dosyanın veya videonun adını bile göremiyorsunuz. Bunu görmek için resmi açın ve ardından Paylaş'a dokunup Dosyalara Kaydet'i seçtiğinizde adı ve biçimini görürsünüz.

#16 Bir fotoğraf hakkındaki tüm bilgileri görmek

Dosyalar uygulamasına girdikten sonra bir dosyaya uzun basın. Fotoğraflar için tam bir Exif okuması almak için Bilgi'ye dokunun: Görüntünün ne zaman oluşturulduğunu, ne zaman değiştirildiğini, en son ne zaman açıldığını, çekildiği modeli, diyaframı, ISO'yu, her şeyi görebilirsiniz.

#17 ZIP dosyası oluşturmak

Kolay paylaşım için birden çok dosyayı tek bir arşivde sıkıştırmak için Dosyalar uygulamasını da kullanabilirsiniz. Sağ üst köşedeki noktalar düğmesine dokunun ve birden fazla dosya seçin, şimdi sağ alt köşedeki noktalar düğmesine dokunun ve Sıkıştır'ı seçin. Yeni bir ZIP arşiv dosyası oluşturulacak.

#18 Fotoğraflar nasıl gizlenir?

Film rulosundan fotoğrafları gizleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu gizlenecek fotoğraflarınızdan birkaçını seçin, paylaş'a dokunun ve Gizle'yi seçin, ardından bunlar kamera rulonuzdan kaybolacaktır. Parola korumalı değildirler, ancak onları yalnızca Albümler sekmesine gidip Gizli klasörüne kadar aşağı kaydırırsanız görebilirsiniz.

#19 Pil sağlığınızı kontrol edin

Son olarak, Spotlight aramayı açın ve pil yazın, ardından Pil Sağlığı'na gidin. Yalnızca iPhone'larda olan ve Android'de bulunmayan bir veri parçasıdır. Yepyeni iPhone'lar daima %100 pil sağlığına sahip olur ancak telefonu birkaç ay kullandığınızda yüzde düşer. Bu da iPhone pilindeki yıpranmayı gösterir ve yaklaşık %80'e ulaştığında telefonunuz yavaşlayabilir ve pili yenisiyle değiştirmeniz önerilir.

#20 Pilinizi uzun vadede koruyun

Gece boyu şarj edecekseniz iPhone'da "Optimize edilmiş pil şarjı" özelliğini açmanız iyi bir fikirdir; bu şekilde iPhone'unuz %80'e kadar şarj olur ve son %20'lik şarj siz uyanmaya yakın dolar. Yine de tam dolu bir pil ile uyanırsınız ve telefon %80'in üzerindeki aralıkta daha yavaş şarj edildiğinden pil daha az sınır ve pilinizi korursunuz.