Samsung'un 600 MP'lik bir akıllı telefon kamera sensörü geliştirme planı var. Yılın başlarında, Samsung'un sensör iş birimi Yongin Park'ın Genel Müdür Yardımcısı, şirketin insan gözünün ötesine geçebilen bir sensör yaratma isteğini ifade eden bir başyazı kaleme aldı. Bilim adamları insan gözünün çözünürlüğünün 576 megapiksel civarında olduğunu söylüyor.

Samsung'dan 600 MP Kamera Atılımı

Park'ın yazısında açıkladığı gibi, megapiksel sayısını artırmak göründüğü kadar kolay değil. Bir sensöre çok fazla pikselin sıkıştırılması boyut artışı gerektirir ve tek tek piksellerin boyutunun küçültülmesi görüntüleri donuk hale getirir.

Samsung'un üzerinde çalıştığı 600MP sensör 0.8µm piksel içeriyor ve 1 / 0.57 inç büyüklükte. Yapılacak daha çok iş var çünkü bu özel sensör bir akıllı telefonun yüzde 12'sini kaplayacak ve aynı zamanda 22 mm'lik bir çıkıntı getirecek.

Referans olarak, Galaxy Note 20 8,3 mm kalınlığında ve 22 mm'lik bir kamera çıkıntısının fazlasıyla sıra dışı görüneceğini söylemeye gerek yok.

Samsung Neden 600MP Sensör Sunmayı Planlıyor?

Zira daha yüksek megapiksel sayısı daima daha iyi fotoğraflar anlamına gelmiyor. Aynı şekilde Apple ve Google'ın megapiksel savaşlarına girmemesinin nedeni de bu.

Güney Koreli dev daha önce, yüksek çözünürlüklü sensörlerin akıllı telefon fotoğrafçılığının dışında, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden hastalıkları tespit etme ve tarım gibi endüstrilerde kalite kontrolünü iyileştirme gibi uygulamaları olabileceğini söylemişti.

Ortalama akıllı telefon kullanıcılarına gelinirse, 600MP sensör daha fazla yakınlaştırma imkanı ile 4K ve 8K videolar çekmeyi sağlayabilir.

Samsung'un, kamera çıkıntısının çok fazla büyümemesini sağlamak için bir kez daha ISOCELL piksel gruplama teknolojisini kullanacağı bildiriliyor.

Samsung, 2019'da 0.7μm pikselli sensörleri ilk kez piyasaya sürdüğü için, Samsung'un piksel boyutunu daha da küçültmeyi başarması şaşırtıcı olmayacaktır; bu durum rakipleri tarafından sözde imkansız kabul edilen bir şeydi.

600MP sensörün telefonlarda görülmesi biraz zaman alabilir ve bu sensörün 150MP ve 250MP kameralardan önce telefonlara eklendiğini görebiliriz. Şimdilik yaklaşan Galaxy S21 ile geri dönüş yapacak olan 108MP kamera ile yetinmek zorunda kalacağız.