Huawei'e Uygulama İndirmek (App Store Olmadan)

Huawei'in Google Play mağazasına ve Google Play hizmetlerine erişimini kaybetmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Peki Play Store olmayan Huawei cihazlara nasıl uygulama yüklenir? İşte adımlar.

Başlamadan önce: Huawei akıllı telefonunuzu güncelleyin

Başlamadan önce telefonunuzu en son yazılım sürümüne güncellediğinizden emin olun: Ayarlar > Sistem ve Güncellemeler > Yazılımı Güncelle'ye dokunun.

Seçenek 1: Huawei App Gallery'yi kullanın

Huawei App Gallery'yi cihazınızda zaten yüklüdür. Huawei’in kendi uygulama pazarıdır ve uygulamaları Huawei akıllı telefonunuza indirmenin birincil yoludur.

Telefonun uygulama çekmecesini açın ve kırmızı çanta logosunu arayın: App Gallery yazar.

Öne Çıkanlar sayfasına gideceksiniz. Üstteki arama çubuğuna dokunarak istediğiniz uygulamayı arayın.

Ardından Yükle deyin.

Seçenek 2: Huawei Petal Search'ü kullanın

Huawei Petal Search, şirketin arama, haberler, görseller ve uygulamalar için hepsi bir arada bilgi merkezidir. Tıpkı Google'ın hepsi bir arada sistemine benziyor. Huawei P40 serisi bir cihazınız varsa, Petal Search zaten önceden yüklü olacaktır. Mate 30 Pro gibi daha eski bir cihaz kullanıyorsanız, uygulamayı Huawei App Gallery aracılığıyla yüklemeniz gerekecek. 4. seçenekte bu süreçte size yol göstereceğiz!

Uygulamalarınızı Petal Search üzerinden nasıl indireceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Uygulamayı açtığınızda, "Sizin için" sayfasıyla karşılaşacaksınız. Arama çubuğuna dokunun ve yüklemek istediğiniz uygulamayı yazın ve enter tuşuna basın.

Arama sonuçları açıldığında, listeleri yalnızca uygulamalarla daraltmak için "Uygulamalar" sekmesine dokunun.

Seçenek 3: Huawei Phone Clone'u kullanma

Huawei’in Phone Clone uygulaması, Google Play özellikli bir cihazdaki uygulamaları taşımayı sağlar.

Uygulama çekmecesinde Huawei cihazınızda "Phone Clone" öğesini bulun ve açmak için dokunun.

"Bu yeni bir cihaz"ı seçin. İzinlere izin verin.

Daha sonra, diğer cihazınızın hangi platformda olduğunu seçme seçeneği sunulur. "Diğer Android cihaz"ı seçeceğiz.

Diğer cihazınızda Google Play Store'u açın ve Phone Clone'u arayın.

Açtıktan sonra, gerekli izinlere izin verin ve diğer cihazla Huawei cihazının QR kodunu tarayın.

"Bağlan” düğmesine basın.

Diğer cihazdaki onay kutuları ile istediğiniz öğeleri seçin ve ekranın altındaki "Tamam" düğmesine basın. Ardından ekranın altındaki Aktar'a basın.

Seçenek 4: APK dosyasını kullanma

Uygulamaların bağımsız bir APK aracılığıyla yüklenmesi göz korkutucu gelebilir. Bunu yapmanın iki yolu vardır: Telefonunuzun tarayıcısı üzerinden ve ayrıca bir Windows PC üzerinden. Bugün ikisini de ele alacağız.

Uygulamaları ayrı bölümler halinde indirip kuracağız.

Not: APK yükleme işlemi Google tarafından illegal kabul edilir ve virüs bulundurma riski ile gelir. AkıllıTelefon.com olarak mecbur kalmadıkça önermiyoruz.

Tarayıcı üzerinden indirme

Telefonunuzun tarayıcısını açın ve istediğiniz APK web sitesine gidin. Buradan istediğiniz uygulamayı arayın.

İndirmeye başlamak için APK'nin sayfasına dokunun ve indirme düğmesine basın.

İndirmeyi etkinleştirmek için depolama izinlerini kabul edin.

Uygulamanızın APK'si artık İndirilenler klasöründe olacaktır.

Windows PC üzerinden indirme

Bunun için internet bağlantısı olan bir Windows PC'ye, telefonunuzdan bilgisayara ulaşmak için bir USB kablosuna ihtiyacınız olacak.

PC'nizde internet tarayıcınızı açın ve seçtiğiniz APK web sitesine gidin. Sitenin arama çubuğunu kullanarak istediğiniz uygulamayı bulun. İndir'e basın ve indirme hedefiniz olarak masaüstünü seçin.

Huawei cihazınızı USB kablosuyla bilgisayara takın. Takıldıktan sonra, Huawei telefonundaki açılır menüden "Dosya Aktarımı"nı seçin.

Windows PC'de, Başlat menüsünden "Bu PC"yi açın ve Huawei cihazına çift tıklayın.

İndirilenler / Downloads yazan klasörü bulun.

Bu klasörü açın ve ardından indirilen APK dosyasını masaüstünden telefona sürükleyip bırakın.

Tamamlandığında, bilgisayarınızdaki tüm dosya gezgini pencerelerini kapatın.

Şimdi USB kablosunu hem telefondan hem de bilgisayardan çıkarın. Dosyanız başarıyla aktarıldı.

APK'yi yükleme