Zoom Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Zoom Meetings'i nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Veya nasıl kurulduğundan? Belki Zoom'un sunduğu özellikleri merak ediyorsunuzdur. COVID-19 virüsü nedeniyle birçok insanın evden çalışmaya başlaması nedeniyle bunlar bu günlerde sık sık duyduğum sorular.

Zoom Nasıl Kurulur?

Zoom'u kullanmaya başlamak için ücretsiz kurulum işlemini başlatabilirsiniz. Kurulum süreci bir hesap oluşturmak, gerekli uygulamaları indirmek ve birkaç temel ayara dikkat etmeyi ele alır.

Bir hesap oluşturmak için Zoom’un kayıt sayfasını ziyaret edin ve ekrandaki talimatları izleyin. Tek yapmanız gereken iş e-posta adresinizi girmek, size e-postayla gönderilen bir bağlantı aracılığıyla hesabınızı etkinleştirmek ve adınızı ve istediğiniz bir şifreyi eklemektir. Bu kadar.

Sonraki adım, kullanacağınız uygulamaları indirmektir. Hareket halindeyken toplantılara katılmayı planlıyorsanız PC uygulamasının yanında Android veya iOS uygulamalarını da cihazınız için indirebilirsiniz. Yazılım bir tarayıcıda çalıştığından, uygulama olmadan PC'nizde Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Ancak mobilde özellikler sınırlıdır.

Kişisel Bilgileri Ayarlama

Şimdi kişisel bilgilerinizi ve birkaç önemli ayarı güncelleme zamanı. Önerdiğimiz ilk şey, Zoom toplantısı sırasında kameranız kapatıldığında görünecek olan profil resminizi yüklemektir – daha profesyonel görünmenizi sağlar. Profil sayfanıza gidin, üstteki "Değiştir" bağlantısını tıklayın ve resminizi yükleyin. Profil sayfanızdayken, saat diliminin ve biçimin doğru ayarlandığından emin olmak için aşağı kaydırın.

Yapmanızı tavsiye ettiğimiz son şey, bir toplantıya katıldığınızda kamera ve mikrofonun varsayılan olarak açık mı yoksa kapalı mı olmasını belirlemenizdir.

Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Ayarlara erişmek için uygulamayı açın, oturum açın ve sağ üst köşedeki (profil resminizin altında) dişli çark simgesini basın.

Oradan, "Video" seçeneğini seçin ve "Toplantılara katılırken videomu kapat" seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin.

Ardından sol sütundaki "Ses" öğesini tıklayın ve "Bir toplantıya katılırken mikrofonumun sesini kapat" seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin.

Değişiklikler otomatik olarak kaydedilecektir, böylece devam edip pencereyi kapatabilirsiniz.

Bunlar, ilk toplantınıza katılmadan önce güncellemenizi tavsiye ettiğimiz temel ayarlardır, ancak başka birçok seçenek de mevcuttur.