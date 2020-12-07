Zoom'da koyu mode nasıl açılır? Zoom, dünyanın en popüler video konferans araçlarından biridir ve genellikle ofis işini eve taşıyanlar ve evden çalışmaya başlayanlar için iletişimin yeni standardı haline gelmeye başladı.

Zoom'da Koyu Modu Açmak

Zoom paha biçilmez bir araçtır, ancak varsayılan parlak, beyaz arayüzü herkesin zevkine uymaz, ayrıca gözler için de zararlıdır. Ekranlardan gelen beyaz ve mavi ışığın uykunuzun kalitesini etkilediği ve gözlerinizi daha hızlı yorduğu biliniyor, uygulamaları karanlık modda kullanmak, özellikle geceleri çalışırken gözleri ve beyni rahatlatır.

Ayrıca Zoom mobil uygulamasını karanlık modda kullanmak OLED ekranlı mobil cihazlarda pil ömrünün korunmasına yardımcı olur.

Zoom'da koyu modu etkinleştirmek çok kolay. İşte Android, iOS, Windows ve MacOS için adımlar.

iPhone ve Android için karanlık modu açmak

Ne yazık ki iPhone veya Android için Zoom'da karanlık mod seçeneği yoktur ve mobil uygulama telefonunuzun sistem genelindeki koyu mod ayarlarına da uymaz. Umarım bu seçenek gelecekteki bir güncellemeyle gelir.

Bununla birlikte, uygulamanın video seçeneklerini değiştirerek Zoom'u kullanırken cihazınızın pilinin biraz daha uzun dayanmasını sağlayabilirsiniz. 'Ayarlar' simgesine dokunun ve 'Toplantı'yı seçin, ardından 'Videomu her zaman kapat' özelliğine dokunun. Bu seçenek toplantılara yalnızca sesli olarak katılmanızı ve cihazın daha az güç kullanmasını sağlar.

Windows için Zoom karanlık modu

Zoom masaüstü uygulaması karanlık mod sunmaz, ancak Chrome kullanarak koyu moda geçebilirsiniz. Denemek için chrome://flags/#enable-force-dark adresini ziyaret edin ve varsayılan olmayan seçeneklerden birini seçin. 'Enabled with selected inversion of everything'i öneririz. Herhangi bir çalışmayı diğer tarayıcı sekmelerine kaydedin ve değişikliği etkinleştirmek için 'Yeniden Başlat'ı tıklayın.

MacOS için Zoom karanlık modu

MacOS için sunulan Zoom uygulaması işletim sisteminizin ayarlarına uyar, bu nedenle koyu modu etkinleştirmek için sistem tercihlerinizi açıp 'Genel'i ve' Koyu 'görünüm seçeneğini seçebilirsiniz. Bu hamle tüm işletim sisteminizin ve desteklenen tüm uygulamaların görünümünü değiştirecektir.

Değişikliği tersine çevirmek ve macOS'u önceki görünümüne döndürmek için işlemi tekrarlayın ve 'Açık' görünüm seçeneğini seçin.