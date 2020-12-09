En İyi Siri Komutları

Apple "kötü" bir şirket olabilir, ürünlerini fahiş fiyattan pazarladığı doğrudur, ancak iyi yaptığı bir şey varsa o da yazılımlarıdır. iOS ile gelen Siri bunlardan biri. Hakkını vermek gerek Siri oldukça akıllı ve pek çok işe yarıyor. İşte e n iyi Siri komutları:

Telefon yönetimi için en iyi Siri komutları

[Ad]'ı ara.

[Ad]'a mesaj yaz.

FaceTime [ad]

[İsim]'e bir e-posta gönder.

Sesli mesajlarımı kontrol et.

Mesajlarımı oku.

Uygulamayı aç.

Bir fotoğraf çek.

Bir özçekim yap.

Wi-Fi'yi aç / kapat. (Veya başka herhangi bir ayar).

Sesi [yüzde]'ye azalt / artır.

Telefonumun sesini kapat.

Bilgi almak için en iyi Siri komutları

Saat kaç?

Bugünün tarihi ne?

Bana bugünün hava durumunu anlat.

Yağmur yağıyor mu?

Bugün trafik nasıl?

[Kelime]'sinin etimolojisi nedir?

Şu anda benzin ne kadar?

[Kelime]'si ile eşanlamlı kelimeyi söyle.

[X dilinde] [kelime]'si nasıl söyleniyor?

[Kelime]'sinin tanımı nedir?

[Para birimi] cinsinden [tutar] ne kadardır?

[Tatil] ne zaman?

Bir pound kaç kilogramdır?

[Arama sorgusu]'nu arat.

Bir mil kaç metre?

1880 + 1 nedir? (Veya başka bir matematik problemi).

[İşletme] şu anda açık mı?

Gün doğumu ne zaman?

Michael Jordan'ın boyu nedir?

Gün batımı ne zaman?

[Konum]'da saat kaç?

Bana [yemek türü] tariflerini göster.

Nasıl [içecek / yiyecek adı] hazırlarım?

[Yiyecek / içecek adı] içinde kaç kalori var?

Haberlerde neler var?

Üretkenlik için en iyi Siri komutları

[Süre] için bir zamanlayıcı ayarla.

Beni [saatte] uyandır.

[Saat] için bir alarm ayarlaya. (Haftanın günlerini de belirtebilirsiniz).

Hangi alarmlarım var?

[Saatte] [ad] ile bir randevu ayarla.

[Ad] ile [saatte] randevuyu iptal et.

Bugün (veya başka bir gün) hangi randevularım var?

Bana [saat ve tarihinde] [hatırlanacak şey]'i anımsat.

Navigasyon ve seyahat için en iyi Siri komutları

Beni eve götür.

[Konum] yolunda trafik nasıl?

Beni [konum] konumuna götür.

[Konum / işletme] nerede?

Tahmini varış zamanım nedir? (Navigasyon sırasında).

En yakın [konum / işletme] nerede?

[Konum]'da hava nasıl?

[Havayolu ve uçuş numarası]'nın durumunu kontrol et.

[Ulaşım modu] ile [konuma] nasıl giderim?

Eğlence için en iyi komutlar

[Film] benim yakınımda oynuyor mu?

[Spor takımı] kazandı mı?

Bana [spor takımları] maçının skorlarını söyle.

[Filmin] özeti nedir?

[Şarkıyı] çal.

Bu şarkıyı durdur.

Bu şarkıyı atla.

Bunun gibi daha fazla şarkı çal.

Bundan sonra [şarkı]'sını çal.

Çalma listemi çal.

Akıllı ev kullanıcıları için en iyi Siri komutları

Aşağıdaki Siri komutlarının HomeKit kullanan ve akıllı ev ürünlerine sahip olanlar için olduğunu belirtelim. Bunlar ayrı olarak satın alınır ve karmaşık bir kurulum gerektirir.

Işıkları aç / kapat.

[Oda adı] içindeki sıcaklık nedir?

[Oda adı] ışıklarını aç / kapat.

[Oda adı] kapısını kilitle / kilidini aç.

Su ısıtıcısını aç / kapat.

Sıcaklığı [derece] olarak ayarla.

[Oda adı] kapısı kilitli mi?

En komik Siri komutları

Sadece biraz kıkırdamak için.

Bana komik bir şeyler söyle.

Tık tık.

Tilki ne der?

Tavuk neden yoldan geçti?

Ne giyiyorsun?

Benimle kirli konuş.

Benimle evlenir misin?

Erkek arkadaşın var mı?

Mavi hap mı yoksa kırmızı hap mı?

Kış mı geliyor?

Hayatın anlamı nedir?

Az bilinen gizli komutlar

Bir de gerçekten işe yarayan bazı ilgi çekici Siri komutları var.