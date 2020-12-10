Microsoft, bir süre önce Android için bulut oyun akışı hizmetini başlattı, ancak şirket iOS ve Windows PC cihazları için de destek sunma sözü de verdi. Şimdi bunun ne zaman olabileceğine dair biraz daha ayrıntı alıyoruz.

Xbox Bulut Oyun Servisi iOS ve Windows PC Çıkış Tarihi

Bu büyük bir mesele çünkü sözde xCloud hizmeti, en yeni oyunlardan bazılarını çalıştırmak için güçlü bir oyun bilgisayarına sahip olmanızı gerektirmeyecek. Zaten bir Xbox konsolunuz varsa ve aylık 15 ABD dolar tutarında bir Game Pass Ultimate aboneliğiniz varsa, Windows'ta tarayıcı veya Xbox uygulaması aracılığıyla oyunlarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi hızlı ve istikrarlı bir internet bağlantısı gereklidir.

Resmi Xbox bültenine göre Xbox bulut oyun servisi iOS ve Windows PC'lere 2021 bahar ayında çıkış yapmış olacak. Tıpkı Google'ın Stadia, GeForce Now ve Amazon Luna hizmetleri gibi, xCloud oyun hizmeti de Apple'ın App Store'undan kaçınmak için büyük olasılıkla iPhone'lardaki tarayıcı üzerinden çalışacak.