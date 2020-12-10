YouTube, HDR desteğini ilk kez 2016'da sundu, ancak yalnızca önceden kaydedilmiş içerikle sınırlıydı. Şimdi şirket, HDR desteğini canlı yayınlara da genişletti ve artık gerçek zamanlı HDR görüntüler sunabiliyor.

YouTube Canlı Yayınını HDR İzlemek

HDR veya Yüksek Dinamik Aralık, içeriğiniz için daha geniş bir kontrast aralığı sunar ve destekleyen ekranlarda daha koyu gölgeler ve daha parlak vurgular oluşmasını sağlar. Bir içerik oluşturucuysanız ve HDR açık şekilde canlı yayın yapmak istiyorsanız burada listelenen kodlayıcıları kullanmanız gerek.

Öte yandan izleyiciler canlı yayınları HDR'de izlemek için HDR TV'lerde YouTube uygulaması, HDR ekranlı Android cihazlar, Chromecast Ultra ve HDR ekran ve HDR grafik desteği olan Windows ve Mac PC'ler gibi uyumlu cihazlara ihtiyaç duyacaklar.

Cihazınız HDR'yi desteklemiyorsa, video kalitesi ayarları menüsünde HDR seçeneğini görmezsiniz ve videoyu SDR'de izlemeye devam edersiniz.