Yaklaşmakta olan Galaxy S21 ailesinin çıkış tarihi açıklandı. S21, S21+ ve S21 Ultra'nın pazarlara geleceği tarih Hindistan'da bir kaynaktan açıklığa kavuşturuldu. Ayrıca tanıtım tarihi de verildi.

Galaxy S21 Telefonların Çıkış Tarihi ve Tanıtımları

Söylentiler küresel tanıtım tarihi için 14 Ocak'a işaret ediyor. S21'ler hemen hemen tüm pazarlara bu tarihten sonra 29 Ocak'ta gelmiş olacak. Bazı başlıca pazarlarda 22 Ocak'ta raflardaki yerini alacak. Bunlara Türkiye'nin dahil olup olmayacağı şu an belli değil.

Son olarak, teknik özellikler hakkında bazı ayrıntılar var. S21 üçlüsü Snapdragon 888 ile geliyor ancak bazı marketlerde Samsung'un kendi Exynos 2100 yonga seti görülecek. S21 Ultra'nın 108 MP ana kamera sensörüne ve bir çift 10 MP birime sahip olduğu doğrulandı. 10x optik yakınlaştırması da var. Dördüncü kameradan bahsedilmiyor, ancak geçmiş sızıntılara göre 12 MP ultra geniş açılı bir kamera mutlaka olacak.

Galaxy S21 gri, pembe, mor ve beyaz renklerde, S21+ pembe, mor, gümüş ve siyah renklerde ve S21 Ultra siyah ve gümüş renklerde satışa sunulacak. Önceki bir rapora göre fiyatlandırma Galaxy S20 serisi ile aynı olacak.