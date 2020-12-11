Samsung bugün Alman operatör Grover ile anlaşarak Almanya'da bir akıllı telefon kiralama programını başlattı. Bu program 1/3/6/12 aylığına bir Galaxy S20 cihazı kiralamanıza olanak tanıyor ve seçtiğiniz süre ne kadar uzun olursa, aylık kiralama ücretiniz o kadar düşük oluyor.

Samsung, Akıllı Telefon Kiralama Hizmetini Başlattı

Örneğin, Galaxy S20 FE'yi seçerseniz, bir aylık dönem için 59,90 €, üç aylık bir kira sözleşmesi seçerseniz ayda 49,90 €, altı aylık bir kira sözleşmesi isterseniz ayda 39,90 € ödüyorsunuz veya tam bir yıl kiralarsanız ayda 29,90 € ücretle Samsung amiral gemisine sahip oluyorsunuz. Ortalama aylık gelirin 5500 € olduğu ülkede ücretler iyi karşılandı.

Standart Galaxy S20 sırasıyla ayda 99,90 / 69,90 / 59,90 / 49,90 Euro'ya mal olurken, Galaxy S20+ 109,90 / 74,90 / 64,90 / 54,90 Euro'ya mal oluyor. S20 Ultra, 119,90 / 99,90 / 79,90 / 69,90 € karşılığında kiralanabiliyor.

Samsung görünüşe göre listeye kademeli olarak yeni cihazlar ekleyecek ve şimdilik tüm seçenekler bunlar. Kiralama hizmeti şu anda Almanya ile sınırlı ve şirketin bunu diğer AB pazarlarına genişletme planları olup olmadığı belli değil. Özellikle Türkiye gibi devasa akıllı telefon vergilerine sahip pazarlarda ilgiyle karşılanacağına şüphe yok.