Son birkaç ayda akıllı telefon ekran teknolojisine dair iyi bir bilgi kaynağı olan DisplaySearch'ten Ross Young'a göre 2021, katlanabilirler telefonlar için harika bir yıl olacak. Özellikle gelecek yılın ikinci yarısı itibariyle katlanır telefonlarda büyük bir artış görülecek.

Yeni Katlanır Telefonlar Ne Zaman Gelecek?

Young, işte o zaman bu tür cihazların Oppo, vivo, Xiaomi ve Google tarafından çıkış yaptığını göreceğiz dedi. Buna Samsung'un beklenen Galaxy Z Fold3, Z Flip2 ve Z Flip Lite cihazları da dahil. Bu noktada Young, söylentilere çokça konu olan Fold3 Lite'ın söz konusu olmayacağını, bu 'uygun fiyatlı katlanabilir telefonun Flip adını taşıyacağını belirtiyor. Bekleyip görmemiz gerekecek.

Diğer şirketlere dönecek olursak, Çinli markaların katlanır telefon pazarına girmesi şaşırtıcı değil, ancak Google da bir katlanabilir Pixel telefon hazırlıyor. Üçü arasında Oppo, vivo ve Xiaomi toplam dört katlanabilir cihaz çıkaracak.

Young "katlanabilir akıllı telefonlar" ifadesini kullanırken, bu listenin Oppo X 2021 konseptine benzer bir katlanabilir modeli de içerip içermeyeceği net değil. Belki bir yıl içinde teknoloji seri üretime geçecek kadar olgunlaşabilir.