İlginç bir gelişme ile Cydia'nın kurucusu Jay Freeman (diğer adıyla Saurik), Apple'a ve Apple'ın App Store tekeline dava açtı. Konu iOS yazılımlarının dağıtımı konusundaki antitröst. Amaç, nihayetinde kullanıcılara ve geliştiricilere yazılım dağıtımı ve ödemeleri için App Store'a alternatifler sunmaktır.

Cydia'dan Apple'a Antitröst Tekel Davası

Bu dava, Apple ile adil bir şekilde rekabet etmek ve Apple'ın neden olduğu muazzam zararları telafi etmek isteyenlere iOS uy gulama dağıtımı ve iOS uygulaması ödeme işlemleri için yeni pazarlar açmayı amaçlamaktadır.

Cydia, 2007'de (App Store'dan bir yıl önce) piyasaya sürüldü ve jailbreak'li iPhone'lar için varsayılan yazılım dağıtım merkezi olarak hizmet etti. Apple daha sonra kendi App Store'unu kurdu ve Cydia’nın statüsü ve jailbreak yapmanın yasallığı konusunda hızla mücadelelere girdi.

Cydia, App Store tekeli üzerinden Apple'a karşı antitröst davası açtı

Bugüne kadar jailbreak yapmak teknik olarak yasaldır, ancak Apple'ın hizmet şartlarını ve garantisini geçersiz kılar. Cydia, Apple'ın iOS uygulama dağıtım cephesinde rekabet etme şansını kasıtlı olarak bitirdiğini ve bunun yeni davasının temeli olduğunu iddia ediyor.

Cydia'ya göre Apple'ın rekabete aykırı şekilde satın alım yapması ve iOS uygulama dağıtımı üzerindeki yasadışı tekelini sürdürmesi olmasaydı, bugün kullanıcılar iOS uygulamalarını nasıl ve nerede bulacaklarını ve elde edeceklerini seçebileceklerdi ve geliştiriciler kendi seçtikleri iOS uygulama dağıtıcısını kullanabileceklerdi.

Cydia, satın alma mekanizmasını Aralık 2018'de durdurdu, ancak yine de jailbreak'li cihazlarda erişilebilir durumda. Yeni yasal mücadele, Epic Games'in Apple'ın App Store'daki rekabete aykırı ve tekelci uygulamalara karşı benzer bir antitröst davası açmasından aylar sonra geldi.