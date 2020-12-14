Apple’ın giriş seviyesi 10,2 inç iPad'i Eylül ayında piyasaya sürüldü, ancak yeni kaynaklara göre, 2021'in başlarında 10,5 inç ekran ve Apple A13 Bionic yonga seti içeren güncellenmiş bir sürüm göreceğiz.

Apple'dan Yeni 10.5 İnç Uygun Fiyatlı iPad

Yeni bilgiler ayrıca dokuzuncu nesil iPad'in daha ince ve daha hafif bir kasa ile geleceğini, ancak genel tasarımın mevcut sürümden büyük ölçüde değişmeden kalacağını gösteriyor. Apple'ın, mevcut giriş seviyesi iPad'den hem daha hafif hem de daha ince olan ve ayrıca 10,5 inç ekrana sahip olan 2019 iPad Air'in form faktörünü yeniden kullanacağı yönünde spekülasyonlar var.

Yeni dokuzuncu nesil iPad'in ayrıca 4GB RAM ve eski Touch ID ana düğmesi ile gelmesi bekleniyor. Fiyatlandırmanın 299 dolardan başlayacağına inanılıyor. Söylentiler, temel sürümün standart olarak 64GB depolama alanıyla geleceğini gösteriyor. Gelecek olan giriş seviyesi iPad hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkar çıkmaz sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.