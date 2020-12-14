Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, Mi 11'in müthiş yeni Snapdragon 888 amiral gemisi işlemcisiyle gelen dünyadaki ilk telefon olacağını açıkladı. Şimdi, aldığımız bir ipucu bize lansmanın gerçekleşeceği kesin tarihi veriyor.

Xiaomi Mi 11 Çıkış Tarihi

Bilginin kaynağı, Mi Watch Lite'ın lansman tarihini bize bildiren kaynakla aynı. Buna göre Xiaomi, Mi 11'i tanıtmayı planladığı tarih olarak 29 Aralık'ı belirledi. Ne yazık ki bunun küresel bir lansman etkinliği mi yoksa Çin için mi olacağından emin değiliz.

Daha önceki bir rapor, telefonun bu ay da satışa çıkacağını söylemişti. 29 Aralık lansman tarihinin doğru çıkması durumunda Aralık ayının bitimine sadece iki gün kaldığını düşünürsek, telefonun duyurulduğu gün satışa çıkacağını varsaymak doğru olacaktır.

Tabii Xiaomi'nin cihazı piyasaya sürülme planlarını değiştirmeye karar verme olasılığı var. Her şeye rağmen, Mi 11 piyasaya sürüldüğünde yeni yonga setine sahip dünyadaki ilk akıllı telefon olacak.

Sızan görseller, amiral gemisinin ekranın sol üst köşesinde bir delik bulunan kavisli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Arka tasarım, önceki modele göre bir değişikliğe uğramış. Birincil kameranın 108MP sensör olduğunu ve beraberinde 13MP ultra geniş kamera ve 5MP makro kamera getirdiğini ortaya çıkaran iddialar var.

Bildirilen diğer özellikler arasında 120Hz yenileme hızı, 55W hızlı kablolu şarjı destekleyen 4780mAh pil kapasitesi ve Android 11 tabanlı MIUI 12.5 adlı yeni bir MIUI sürümü yer alıyor.