Araba Markalı Tuhaf Telefonlar

Araba markalı telefonlara odaklandık ve ilginç bir liste hazırladık. Araba markalı akıllı telefon fikri uzun zamandır var ve hala nispeten popülerler. Örneğin, OnePlus birkaç McLaren sürümlü telefon yaptı, Samsung bir Aston Martin Galaxy Z Fold2 çıkardı, iQOO BMW ile ortak oldu ve tabii ki Huawei'in Porsche Design'ı var (Her ne kadar PD bir otomobil üreticisi değil, tasarım şirketi olsa da).

Tuhaf Araba Markalı Telefonlar

Siemens SX1 sınırlı sürümleri





OnePlus bir araba markasıyla ortaya çıkmadan çok önce, 2003 yılında Siemens SX1 vardı. 2004 yılında Siemens, McLaren MP4-19 Formula 1 aracından esinlenerek sınırlı sayıda üretilen McLaren özel sürümünü (200 ünite) tanıttı.

Bahreyn 2004 GP için özel olarak üretilen ve sadece 50 birim olan bir başka sınırlı sürüm telefon daha çıkardı (bu yarış Ferrari sürücüsü Michael Schumacher tarafından kazanıldı, her iki McLaren otomobili mekanik arızalarla yarış dışı kaldı). Ardından adını İtalya'da düzenlenen 1.000 mil dayanıklılık yarışından alan iki Mille Miglia sınırlı sürüm Siemens geldi. İlk sürüm 99 ve ikinci sürümde 500 telefon üretildi.

Nokia 8800 Aston Martin Sürümü







8000 serisi, Nokia’nın teknolojiden çok işçiliğe odaklanan birinci sınıf serisiydi (teknoloji tarafı için 9000 Communicator vardı). 2006'da Finliler ile İngilizler, Nokia 8800 Aston Martin Edition'ı duyurmak için bir araya geldi.

Aston Martin logosu, telefonun paslanmaz çelik dış yüzeyine lazerle işlendi. Telefonun zil sesi Aston Martin Vantage'dan gelen gerçek V8 motorun ses kaydıydı. Ayrıca, kristal başlatma düğmesine sahip bir ekran koruyucu vardı, bunun ne olduğunu bilmek için bir Aston Martin sürmüş olmanız gerektiğini tahmin ediyoruz.

Basın bülteninde ayrıca telefona “kısa belgesel filmi” yüklendiğinden de bahsediliyor—muhtemelen 64 MB dahili depolama alanının sınırlarını zorlayan. Evet, yuvası yoktu. Yine de 8800, güzel fırçalanmış metal dış yüzeyi nedeniyle satın aldığınız bir telefondu, 3000 serisi bir Nokia'dan fazlasını yaptığı için değil.

Motorola RAZR maxx V6 Ferrari





Motorola RAZR maxx V6 Ferrari Challenge 2007'nin başlarında piyasaya sürüldü. Ferrari tüm stokları önceden sattı. Yani telefonun mağazalara girmesine gerek kalmadı.

O kadar pahalı da değildi–525 $ ile vanilya versiyonundan sadece biraz daha pahalıydı. Nedeni ise şu, Motorola telefona bir Ferrari logosu yapıştırmıştı ve bazı Ferrari temalı resimleri önceden yüklemişti ve hepsi bu kadardı.

Land Rover S1

Buraya kadar markalaştırma konusunda oldukça tembel girişimler gördük ve ayrıca markaların uyumsuzluğu da söz konusuydu—Motorola'nın Ferrari ile ne ilgisi var? Şimdi Sonim ve Land Rover'a geçiyoruz ve bu ikisini daha da geliştiriyor.

Dayanıklı Sonim XP3 Enduro'yu piyasaya sürdükten birkaç gün sonra şirket otomobil üreticisi ile bir ortaklık kurduğunu ve 2004 ortalarında Land Rover S1 ve Land Rover S2 G4'ün tanıtımının yapılacağını duyurdu.







Land Rovers, yetenekli arazi araçları konusunda bir üne sahiptir ve bir akıllı telefon da bu üne yaraşır olmalıdır. S1, dünyanın ilk IP67 dereceli telefonu olarak tanıtıldı, yani kire ve suya karşı dayanıklıdır. Ancak sadece telefon bir IP derecelendirmesinin çok ötesine geçti.

2 metre yükseklikten düşmelere dayanıklıydı, bir metre su altında 30 dakika kalabiliyordu ve 400 kg basınca dayanıyordu. Ayrıca delinmeye karşı dirençliydi (75 kg / cm²'de test edildi), darbeye ve titreşime dirençliydi ve -20 ila + 55°C arasında değişen geniş bir ortam sıcaklığında çalışabiliyordu.

Temel olarak, bu cihazı bir çamurlu su birikintisine bırakabilir, arabayla üzerinden geçirebilir ve sonra onu alıp bir arama yapabilirsiniz.

İşte Land Rover S1'in ne kadar sağlam olduğunu gösteren bir demo videosu: