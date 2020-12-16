Son yıllarda, akıllı hoparlörlerin popülaritesi arttı. Alışveriş listesi yapmak, hatırlatıcılar ayarlamak, günlük haberleri almak ve hatta oda ışıklarını kapatmak gibi işlevleri var. İşte aralarından en iyileri.

En İyi Akıllı Hoparlörler

Özellikle arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle yüz yüze etkileşim kurmak zor olduğunda akıllı hoparlör ile bağlantı kurmak paha biçilmez olabilir.

Sonos One (2. nesil)

Akıllı asistan özelliğinin yanında müzik dinlemek için harika bir ses kalitesi arıyorsanız Sonos One tartışmasız en iyi seçimdir.

Odanızla kolayca harmanlanabilen çekici, minimalist ve kompakt bir tasarıma sahiptir ve iki Sonos One hoparlöre sahipseniz, bunları daha iyi bir stereo ses deneyimi için eşleştirebilirsiniz.

Apple HomePod

Apple'ın Homepod'u, işlevsellikte rekabetin gerisinde kalan akıllı asistan Siri'ye sahip olsa da, HomePod, derin baslı fantastik yüksek kaliteli sese sahip olmasıyla bunu telafi ediyor. HomePod'u etkinleştirmek için bir iPhone'a ihtiyacınız var, bu nedenle bir Android telefon kullanıyorsanız, bu akıllı hoparlör bir seçenek değildir.

Google Home Max

Google Home Max, son derece yetenekli Google Asistan'a sahip ve çoğu insanın ya sevdiği ya da nefret ettiği bir tasarımla geliyor, her yönüyle harika bir akıllı hoparlördür. Hem dikey hem de yatay olarak konumlandırılabilir.

Derin ve net bas için ikili woofer ve kristal netliğinde tizler için çift özel tweeter içerir. Home Max, en dengeli ses için sesini içinde bulunduğu odanın akustiğine uyacak şekilde ayarlama yeteneğine sahip. Google Asistan ayrıca çok sayıda uygulama ve 150'den fazla markanın 1.000'den fazla akıllı ev cihazıyla uyumludur.

Amazon Echo (4. nesil)

Amazon'un dördüncü nesil Echo hoparlörü yeni bir küresel tasarım şekline sahip ve sağlam bas ile net ses sunar. Tartışmasız en yetenekli akıllı asistan olan Alexa ile geliyor.

Alexa'dan Apple Music, Spotify veya başka bir en sevdiğiniz uygulamadan bir şarkı çalmasını isteyin ve hiçbir uyumluluk sorunu olmayacaktır. Yankı aynı zamanda evdeki herhangi bir odadaki (Echo cihazları olan) insanlarla konuşmak için dahili telefon sistemi olarak da kullanılabilir.

Amazon Echo Dot (4. nesil)

Echo Dot, Alexa işlevselliğine sahiptir, ancak daha düşük bir fiyata çok daha küçük bir gövdede bunu sunar. Müzik dinlemenin öncelikli olmadığı çoğu oda için mükemmel bir seçimdir.

Amazon Echo Studio

Eğlence odanız için Amazon'un en iyi akıllı hoparlör deneyimine sahip olmak istiyorsanız Echo Studio seçiminiz olmalı. Güçlü bas, dinamik orta kademe ve canlı tizler için 5 dahili hoparlöre sahiptir.