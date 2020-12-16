2018'de duyurulan ve oldukça popüler hale gelen Snapdragon 675'in artık bir halefi var. Bugün Qualcomm, pil dayanıklılığından ödün vermeden orta seviye pazarda daha iyi fotoğrafçılık ve bağlantı yetenekleri sunan Snapdragon 678'i duyurdu.

Qualcomm Snapdragon 678'in Özellikleri ve 675'ten Farkı Nedir?

Snapdragon 678, 11nm LLP süreci üzerine inşa edilmiş bir çip ve önceki modele oldukça benzer; tek değişiklik, SD 675'teki 2.0Ghz çekirdeğe kıyasla 2.2GHz'e kadar hızlanan hız aşırtmalı Cortex A76 çekirdekleridir. Yine de Adreno 612 GPU'yu elde ediyorsunuz. Ancak Qualcomm belirgin oranda daha yüksek performans vaat ediyor.

Özelliklerin geri kalanı, Qualcomm’un Spectra 250L ISP, Snapdragon X12 LTE Modem ve Hexagon 685 DSP dahil olmak üzere Snapdragon 675’inkilerle aynı. Snapdragon 678, HEVC kodeki ile 30 fps'de 4K video kaydı sunuyor ve telefonlarda 2520 × 1080 piksel çözünürlüğe kadar ve 10 bit renge kadar destek sunuyor. Ayrıca kamera desteği tarafında 48MP ana kamera ve 16MP selfie kamera sensörleri maksimum destek noktasıdır.