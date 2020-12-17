Geçen hafta, Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın dört renk seçeneğini gösteren resmi olmayan renderlar gördük. Bunlar %100 doğru olmasa da, WinFuture tarafından ortaya çıkarılan resmi görüntüler, arka panelin ve metal çerçevenin (kamera çıkıntısıyla birleşen) tonlarını göstermede çok daha iyi bir iş çıkarıyor.

İşte Samsung Galaxy S21 Renkleri

Sızan resmi videolar, iki tonlu renk şemasıyla biraz heyecana neden oldu. Bu ton en çok Violet versiyonunda belirgin. Beyaz olansa hem beyaz sırt ve hem de gümüş çerçeveyle pek dikkat çekici değil. Pembe ve Koyu Gri renk gruplarında çerçeveler ve arka paneller için tek bir ton kullanıyor.









S21 ve S21+'ın tasarımına gelince, biri aslında diğerinin daha büyük bir versiyonu. Diğer bir fark ise Galaxy S21'in plastik bir arka yüze sahip olması beklenirken, Plus ve Ultra telefonların cam paneller kullanmaya devam etmesidir.

S21 serisinin S20 serisi kadar maliyetli olması bekleniyor, ancak Ocak ayında piyasaya çıkması normalden daha erken olacak. S21 ve S21+'ta kamera ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı ancak şimdiye kadar çıkan söylentilerin çoğu Ultra modele odaklanmış durumda.