Apple bugün, en son işletim sisteminin benimsenme oranını açıkladı. Apple’ın geliştiricilere özel web sitesine yüklenen verilere göre, son dört yılda satılan iPhone'ların yaklaşık %81'i iOS 14 kullanıyor.

Kaç iPhone'da iOS 14 Yüklü?

Bu veriler, 15 Aralık'a kadar Apple App Store'a erişen iOS ve iPadOS cihazlarına dayanmaktadır. iPhone'ların yaklaşık %17'si iOS 13 çalıştırırken, yalnızca %2'si iOS 12 veya önceki bir sürümü çalıştırıyor. iOS çalıştıran tüm cihazların yaklaşık %72'si en son iOS 14'ü çalıştırırken, %18'i iOS 13'ü çalıştırıyor.

iOS 13, Ekim 2019'a kadar %50 benimsenmeye ulaştı ancak Şubat ayında yavaş yavaş %70'e yükseldi. Bu sayıları Android ile karşılaştırmak isteyenler için Google, ne yazık ki Android dağıtım numaralarını bildirmeyi bıraktı.

Apple bugün, iOS 14 için bir güncelleme yayınladı. Bugünün iOS 14.4 Beta güncellemesi, mevcut iOS 14.3 sürümünde hata düzeltmeleri ve muhtemelen iPhone 12'nin pilini boğan pil tüketim düzeltmesi getiriyor.

Henüz cihazınıza iOS 14 yüklediniz mi? En sevdiğin özellik neydi? Aşağıda Forum tuşundan bize bildirin!