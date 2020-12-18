Google Asistan, Alexa ile birlikte (belki de ondan sonra) şüphesiz en yetenekli dijital asistanlardan biri. En büyük özelliği ise geniş çapta cihazlar ve ürünlerle çalışabiliyor olmasıdır. İşte Google Asistan destekli tüm cihazlar.

Google Asistan ile Çalışan Cihazlar

Akıllı telefonlar ve tabletler: Google Asistan, tüm yeni telefon ve tabletlerin yanı sıra en az Android 5.0 çalıştıran çok sayıda eski telefonda da bulunuyor.

Akıllı hoparlörler / ekranlar: Akıllı bir ev kurmak istiyorsanız, akıllı bir hoparlör veya akıllı ekran almak atmanız gereken ilk adımlardan biridir. Akıllı bir hoparlör, istediğiniz müziği çalabilir, sahip olabileceğiniz tüm soruları yanıtlayabilir ve evinizdeki diğer akıllı cihazları kontrol etmek için kullanılabilir. Akıllı bir ekran temelde aynı şeyi yapar, ancak aynı zamanda YouTube'da video izlemenize, Google Duo ile arama yapmanıza ve cihaz akıllı bir kapı ziline bağlandığında ön kapıda kimin olduğunu görmenize olanak tanır.

Chromebook'lar: Asistan çoğu Chromebook'ta mevcuttur, ancak önce açmanız gerekir. Ayarları açıp, "Arama ve Asistan" altında "Google Asistan" ı seçerek işi tamamlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra asistana seslenebilir ve ardından taleplerinizi belirtebilirsiniz.

TV'ler ve akış cihazları: Google Asistan, Google TV ve Nvidia Shield TV ve Xiaomi Mi Box S gibi Android TV kutularında vardır. Tek yapmanız gereken, uzaktan kumandadaki özel Asistan düğmesine basmak ve bir komut söylemek.

Google Asistan ile çalışan cihazlar

Akıllı kameralar: Bazı kameralarda Nest Cam IQ gibi Google Assistant yerleşik olarak bulunurken, çoğu akıllı telefon veya akıllı ekran gibi bir cihazla eşleştirilerek çalışır. Bu şekilde, arka bahçenizde veya mutfakta neler olduğunu görebilirsiniz.

Lambalar ve ampuller: Akıllı evinizi kurmaya yeni başlıyorsanız, Asistan ile çalışan bir lamba veya birkaç ampul almak akıllıca ve uygun fiyatlı bir harekettir. Yoldayken bile ışıkları sesli komutlarla açıp / kapatabileceksiniz. Kötü adamları korkutmak için iyidir. Ev boşken birinin evde gibi görünmesini sağlar.

Kulaklıklar: En son Google Pixel Buds ve Sony'nin popüler WH-1000XM4'ü dahil olmak üzere, Assistan ile çalışan bir dizi kulaklık mevcuttur. Bir düğmeye dokunarak / basarak Assistan'ı çağırabilir ve bir şarkıyı atlamasını, sesi açmasını ve daha fazlasını söyleyebilirsiniz.

Akıllı saatler: Google'ın WearOS çalıştıran akıllı saatleri Google Asistan ile çalışır. Diğer birçok şeyin yanı sıra hava durumunu kontrol etmek veya bir hatırlatıcı ayarlamak için kullanışlıdır. Akıllı saatler beklendiği kadar popüler olmadı ancak yine de severleri var.