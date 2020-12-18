



Resmi Galaxy S21 ve S21 + görüntüleri dün sızdırıldı, şimdi premium model olan Galaxy S21 Ultra'nın görüntüleri de web'te. Telefon, iki tonlu bir renk düzenini kullanan "Phantom Silver" ile görülüyor. Ultra da siyah renkte satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S21 Ultra Görüntüsü ve Özellikleri

Ekran, S20 Ultra'dan onda bir inç daha küçük olan 6.8" boyutunda. Bunun nedeni, yeni modeldeki panelin çoğunlukla düz olmasıdır – görüntüler ön camda biraz eğim olduğunu gösteriyor, ama hepsi bu. Sırt da daha düz. Eğriliği azaltmak, yeni Ultra'nın, daha küçük ekranlı eskisi ile aynı boyutta olacağı anlamına geliyor. S21 gibi, çerçeve metal ve arka taraf camdır (vanilya S20'nin arkası plastik).

Dinamik AMOLED 2X ekran 1440p+ çözünürlüğe (20:9) ve 515 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacak. Samsung, en yüksek yenileme hızı olarak 120 Hz'e bağlı kalacak, ancak ekranın uyarlanabilir yenileme hızı özelliği sayesinde oldukça güç verimli olduğu söyleniyor. 1.600 nit'e kadar en yüksek parlaklığa çıkan süper parlak bir ekrandan bahsediyoruz ve Gorilla Glass Victus tarafından korunacak.







Kamera çıkıntısı, S21 neslinin marka tasarımını yansıtıyor. Ultra modeli doğal olarak en iyi donanımı alıyor. OIS'li yükseltilmiş 108 MP 1 / 1.33" sensör dahil olmak üzere dört modülle donatılacak. 2020 modelinden farklı olarak, yeni model Lazer AF kullanacak (3D ToF sensörünün yerini alıyor). Sonra 1.4 µm pikselli 12 MP ultra geniş açı bir modül var. PDAF ve 120° görüş alanı sağlar.

Ultra'da iki telefoto kamera olacak – 10x katlanmış periskop (10° FoV, 240 mm'ye eşdeğer, f / 4.9 diyafram) ve geleneksel 3x tele lens (35°, f / 2.4). Her ikisi de 10 MP sensör (1 / 3.24", 1.22 µm piksel) kullanacak ve hibrit yakınlaştırma odak uzunlukları arasında sorunsuz geçiş sağlayacak.

Selfie kamera 40 MP 1 / 2.8" sensöre (0.7 µm piksel) ve otomatik odaklamalı 80° lense sahip. Videoya gelince, arka kamera 4K 60 fps ile 8K 30 fps ve 240 fps seçeneklerinde 1080p ile zirveye çıkar.

Bazı bölgelerde, Samsung Galaxy S21 Ultra, Exynos 2100 yonga setinden güç alacak. CPU, 2,9 GHz'de birincil çekirdeğe, 2,8 GHz'de 3 kat yüksek performanslı çekirdeğe ve 2,4 GHz'de 4 kat küçük çekirdeğe sahip. Yeni Exynos 1080 5 nm'de üretilmesine rağmen 2100'ün 7 nm'lik bir çip olma ihtimali var.

S21 serisinin Ocak ayı ortasında tanıtılması bekleniyor. Görünüşe göre Samsung, Exynos 2100'ü Galaxy S amiral gemilerine yönelik Unpacked etkinliğinden birkaç gün önce 12 Ocak'ta resmi olarak duyuracak. Şirket, muhtemelen Ultra ile sınırlı olacak S Pen desteğini doğrulayan ipuçları verdi.





S Pen, bağımsız bir aksesuar olarak veya Silikon veya Smart Clear View kapaklı bir paketin parçası olarak satışa sunulacak. Aksesuarlardan bahsetmişken, USB kablosundan başka bir şey almayacaksınız. Telefonun 5.000 mAh bataryası 45W hızlı şarjı destekler, ancak kutuda olmayacağı için kendi şarj aletlerinizi satın almanız gerekecek. AKG kulaklık da yok.

Avrupa'da Galaxy S21 Ultra, Exynos 2100 ile gelecek, fiyatının 1.400 € civarında olması bekleniyor. Telefon 12 GB RAM'e sahip olacak, depolama kapasitesi 128 GB, 256 GB ve 512 GB arasında olacak. MicroSD kart yuvasının ortadan kalkacağı bildirildi, bu nedenle depolama alanını iyi seçmeniz gerekecek.