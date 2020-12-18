1 Aralık'ta Snapdragon 888'i duyurduktan ve bir gün sonra özelliklerini tam olarak detaylandırdıktan sonra Qualcomm, en son amiral gemisi yonga seti için resmi benchmark sonuçlarını açıkladı. Testler, 12GB LPDDR5 RAM, 512GB UFS 3.0 depolama ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.65 inç FHD ekranlı Snapdragon 888 tarafından desteklenen özel bir Qualcomm referans cihazında gerçekleştirildi. Her ilgili kıyaslama testi üç kez gerçekleştirildi ve bize ortalama bir puan verdi.

Snapdragon 888 AnTuTu Puanı ve Daha Fazlası

Qualcomm tarafından kullanılan benchmark testlerinin tam listesi AnTuTu, GeekBench, GFXBench Aztec Normal ve Manhattan 3.0, Ludashi AiMark, AITuTu, MLPerf ve UL Procyon'u içerir.

AnTuTu (sürüm 8.3.4) ile başlayarak SD 888, platform için şaşırtıcı olmayan bir şekilde yeni bir rekor olan ortalama 735.439 puan aldı. Mevcut AnTuTu şampiyonu referans olarak Huawei’in Mate 40 Pro+ cihazıdır ve 698.654 puan almıştır. Şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek performanslı Snapdragon 865 telefon ise 671.045 puanla Xiaomi’nin Mi 10 Ultra idi.

Geekbench (sürüm 5.0.2) testi tek çekirdekli testte 1.135 puan verdi ve çokluda 3.794 gösterdi; SD 865'e göre marjinal bir gelişme var demektir (teklide 900 ve çokluda 3.400 alır). Bu da SD 888'i, SD 865'e kıyasla tek çekirdekli hızda yaklaşık %20 ve çok çekirdekli performansta yaklaşık %10 daha hızlı yapıyor.

GFX Bench, SD 888’in yeni Adreno 660 GPU'sunun Aztec Ruins Vulcan testinde saniyede ortalama 86 kare ve Manhattan 3.0 kıyaslamasında 169 fps olduğunu ortaya çıkardı. Her iki test de ROG Phone 3 Manhattan 3.0'da 133 fps almıştır (Snapdragon 865+ modeliyle 1080p'de).