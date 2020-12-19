Bu yıl piyasaya sürülen iPhone 12 serisi Wi-Fi 6 ile birlikte geldi ancak Barclays analistleri önümüzdeki Eylül ayında çıkacak iPhone 13 serisinin Wi-Fi 6E standardını destekleyeceğini tahmin ediyor.

Apple iPhone 13 Wi-Fi 6E ile Geliyor

Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6'nın tüm özellikleriyle birlikte gelir, ancak 6Hz frekans bandına kadar genişleyerek kullanılan cihazlar için artırılmış bant genişliği ve daha az parazit sunar.

Yeni nesil "iPhone 13" serisinden hâlâ aylarca uzakta olsak da, Barclays analistleri birden fazla Apple tedarikçisiyle yapılan görüşmelere dayanarak, cihazlara dair beklentileri özetlediler.

Analistler, her şeyden önce, iPhone 13 modellerinin Wi-Fi 6E'yi destekleyebileceğini ve bunun radyo frekansı yonga üreticisi Skyworks için fırsat olacağını söyledi.

Wi-Fi 6E Nedir?

Wi-Fi 6E, daha yüksek performans, daha düşük gecikme süresi ve daha hızlı veri hızları dahil olmak üzere Wi-Fi 6'nın özelliklerini ve yeteneklerini 6 GHz bandına çıkarır. Ek spektrum ile mevcut 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi'nin ötesinde çok daha fazlasını sağlayacak ve Wi-Fi 6E'yi destekleyen cihazlardaki artan bant genişliği daha az parazit oluşmasını sağlayacak.

Yonga üreticisi Broadcom'da yönetici olan Vijay Nagarajan, Ocak ayında "6 GHz bandı, Wi-Fi kullanıcıları için son 20 yılda belki de en büyük nimet olacak" dedi.

Hem iPhone 11 hem de iPhone 12 serileri, ikinci nesil iPhone SE'de olduğu gibi Wi-Fi 6'nın standart, yani 6 GHz olmayan sürümünü destekler.