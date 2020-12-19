Apple M1 Çipi Hakkında Bilgiler

M1, Mac'lerde kullanılmak üzere geliştirilen ilk Apple tasarımı SoC'dir (Çip Üzerinde Sistem, SoC). Bu da Apple'ın Cupertino şirketinin 2006'dan beri Mac'lerde kullandığı Intel yongalarından uzaklaştığını gösteriyor.

Apple M1'in Özelliği

Bir "Çip Üzerinde Sistem" yani SoC olarak M1'de CPU, GPU, birleşik bellek mimarisi (RAM), Neural Engine, Secure Enclave, SSD denetleyici, görüntü sinyali işlemcisi, kodlama / kod çözme motorları, Thunderbolt denetleyicisi dahil olmak üzere birkaç farklı bileşen entegre halde bir aradadır. USB 4 desteği ve daha fazlası, hepsi Mac'teki farklı özelliklere güç verir.

Şimdiye kadar Mac'ler CPU, I/O ve güvenlik için birden fazla yonga kullanıyordu, ancak Apple'ın bu yongaları entegre etme çabası M1'in önceki Intel yongalarından çok daha hızlı ve daha verimli olmasının nedenidir. Apple'ın dahil ettiği birleşik bellek mimarisi de önemli bir faktördür çünkü M1'deki tüm teknolojiler birden çok bellek havuzu arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan aynı verilere erişmeyi sağlıyor.

M1 çipinde yerleşik olarak bulunan birleşik bellek mimarisi, CPU, GPU ve diğer işlemci bileşenlerin birbirleri arasında veri kopyalamasına gerek kalmaz ve aynı veri havuzuna erişebilir. Bu, M1'e önemli hız ve verimlilik iyileştirmeleri kazandırıyor. Bu bellek mimarisi, RAM'in kullanıcı tarafından yükseltilebilir olmadığı anlamına geliyor, bu da pek bir sürpriz değil çünkü az sayıda Mac'in kullanıcı erişimli RAM'i var. M1 Mac'ler 16GB RAM'de maksimuma çıkar, ancak temel 8GB bile günlük görevler için yeterlidir.

M1'de 16 milyar transistör var ve bu Apple'ın benzer bir silikonda mevcut olan en hızlı CPU çekirdeği ve watt başına benzersiz CPU performansı noktasında en iyi ürünüdür. Apple'ın yonga tasarımı, Intel tasarımlı yongalarla mümkün olandan daha hızlı ve daha fazla güç verimli Mac'ler oluşturmasına olanak tanıdı.

M1'in Farkı Nedir?

X86 mimarisi üzerine inşa edilen Intel yongalarının aksine, Apple Silicon M1, Apple'ın yıllardır iPhone'lar ve iPad'ler için tasarladığı A serisi yongalara çok benzer bir Arm tabanlı mimari kullanıyor.

M1 çip, Apple'ın bugüne kadar oluşturduğu en güçlü çiptir ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından 5 nanometrelik bir süreç üzerine inşa edilen en son ‌iPhone‌ ve iPad Air modellerindeki A14 çipine benzer. TSMC, Apple'ın tüm yongalarını üretiyor ve bunu uzun yıllardır yapmaktadır.

M1 Çipli Mac'ler

Apple, 2020 MacBook Air‌, 13 inç MacBook Pro ve M1 çipli ‌Mac mini‌ modellerini piyasaya sürdü ve bunlar serilerdeki düşük kaliteli makinelerin yerini aldı. M1 ‌MacBook Air‌ artık Apple'ın sattığı tek ‌MacBook Air‌'dir ancak hala Intel ‌Mac mini‌ ve MacBook Pro modelleri mevcut.

Bu noktada Intel ‌Mac mini‌ veya 13 inç ‌MacBook Air‌ satın almaya değmez çünkü M1 yongası Apple'ın taşınabilir aygıtlarında kullanılan tüm yongalardan daha iyi performans gösterir ve yalnızca masaüstü işlemciler üstündür.

CPU, GPU ve Neural Engine

İşlemci

M1 çipi, dört yüksek performanslı çekirdeğe ve dört yüksek verimli çekirdeğe sahip 8 çekirdekli bir CPU içerir. Yüksek performanslı çekirdekler, yoğun güç gerektiren tek iş parçacıklı görevler için en iyi performansı sunmak üzere tasarlanmıştır.

Dört yüksek performanslı çekirdek, M1 Mac'lerin en yeni 16 inç MacBook Pro modellerini bile gölgede bırakmasına olanak tanıyan etkileyici çok iş parçacıklı performans sunar.

Daha az yoğun olan ve web'de gezinme gibi aynı gücü gerektirmeyen görevler için, pil ömrünü korumak için gücün onda birini kullanan dört yüksek verimli çekirdek var.

Apple, bu çekirdeklerin önceki nesil çift çekirdekli ‌MacBook Air'e benzer performans sunduğunu, ancak çok daha düşük bir güçle sunduğunu söylüyor. Bu çekirdekler, önemli miktarda güce ihtiyaç duymadan tek başlarına çalışabilir, ancak zorlu görevler için, sekiz çekirdeğin tümü aynı anda devreye alınmak zorunda.

‌MacBook Air‌, MacBook Pro ve ‌Mac mini‌ karşılaştırmaları, M1 çipinin etkileyici performansını doğruladı. Modeller arasında bazı termal farklılıklar vardır, ancak hepsi herhangi bir Mac'teki en yüksek tek çekirdekli performansa ve Apple'ın masaüstü bilgisayarlarına eşit çok çekirdekli performansa sahiptir.

Grubun en yüksek performanslı Mac'i olan ‌Mac mini‌, tek çekirdekli Geekbench 5 skorunda 1702 ve çok çekirdekli skorunda 7380 kazandı; ‌MacBook Air‌ ve MacBook Pro hemen arkasından geliyor.

GPU

"Apple Silicon" yongasının 8 çekirdekli bir GPU'su var ancak aynı zamanda, çekirdeklerden birinin 7 çekirdekli bir GPU için devre dışı bırakıldığı giriş seviyesi "MacBook Air" modellerinde kullanılan bir sürüm de mevcut.

‌Mac mini‌, MacBook Pro ve daha üst seviye M1 ‌MacBook Air‌ modellerindeki GPU'ların tümü, aynı anda 25.000'e yakın iş parçacığı ve 2,6 teraflop işlem hacmi ile çalışabilen 8 çekirdekli GPU'lardan oluşuyor. Apple'a göre M1, bir kişisel bilgisayardaki en hızlı entegre grafiğe sahip.

Grafik performans testleri, M1 çipinin GeForce GTX 1050 Ti ve Radeon RX 560'ı aşan bir performans sunduğunu gösterdi. Ayrıca Radeon RX 560X ve Radeon Pro WX 4100'e benzer bir OpenCL puanı 19305 kazandı.

Neural Engine (Sinir Motoru)

M1 çipi, Apple'ın birkaç yıl önce A serisi çiplerine eklemeye başladığı bir bileşen olan yerleşik bir Neural Engine'e sahip. Neural Engine; video analizi, ses tanıma, görüntü işleme ve daha fazlası gibi şeyler için Mac'te makine öğrenimi görevlerini hızlandırmak üzere tasarlanmış.

M1'deki 16 çekirdekli Neural Engine, önceki nesil modellere kıyasla 15 kata kadar daha hızlı makine öğrenimi performansı sunuyor yani saniyede 11 trilyon işlem kapasitesine sahip.

Apple M1 Hızı

M1 yongası, önceki nesil makinelerde kullanılan Intel yongalarına kıyasla 3,5 kata kadar daha hızlı CPU performansı, 6 kata kadar daha hızlı GPU performansı ve 15 kata kadar daha hızlı makine öğrenimi yetenekleri sağlar.

En yeni PC dizüstü bilgisayar çipleriyle karşılaştırıldığında M1, 2 kat daha hızlı CPU performansı sunar ve bunu gücün yalnızca yüzde 25'ini kullanarak yapar.

Pil ömrü

M1 çipinin getirdiği inanılmaz hız iyileştirmelerine rağmen, aynı zamanda Apple'ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü diğer tüm Mac çiplerinden daha verimli.

Bir M1 Mac'teki pil ömrü, önceki nesil Mac'lere göre 2 kat daha fazladır. En uzun pil ömrüne sahip Mac, 20 saate kadar pil ömrü sunan 13 inç MacBook Pro'dur. Bu, önceki nesil modelin pil ömrünün iki katıdır.

Intel Karşılaştırmaları

Apple, M1 yongasını alt uç Mac'lerde kullandı ve CPU performansı söz konusu olduğunda, M1, Intel Apple'ın dizüstü bilgisayar serisinde kullanılan en üst düzey yongaları bile geride bırakıyor. M1 çipi, herhangi bir Mac'te en hızlı tek çekirdekli performansa sahip ve çok çekirdekli performans, Apple'ın masaüstü makinelerinin çoğundan çok uzak değil.

Apple hala Intel 13 inç MacBook Pro ve ‌Mac mini‌ modellerini satıyor ve performans açısından bu Mac'lerin M1 sürümleri çok daha yüksek CPU hızları sunuyor. X86 uygulamalarıyla uyumluluk ve Windows'u çalıştırma seçeneği bir sorun olmadığı sürece düşük performans nedeniyle şu anda 13 inç MacBook Pro veya ‌Mac mini'nin M1 olmayan bir sürümünü satın almak iyi bir fikir değil.

Şu anda, Apple'ın üst düzey dizüstü ve masaüstü bilgisayarları hala üstün GPU performansı sunuyor, ancak bu, ‌Apple Silicon‌ yongaların yeni sürümleri piyasaya sürüldüğünde gelecekte değişebilir.

M1 Güvenlik Özellikleri

Intel Mac'ler, Mac'lerde güvenlik özellikleri sunan yerleşik bir T2 yongasına sahipti, ancak M1 yongaları ile bu işlevsellik doğrudan yerleşiktir ve ikincil bir yonga gerekmez.

M1, Touch ID'yi yöneten yerleşik bir Secure Enclave'e ve SSD performansı için daha hızlı ve daha güvenli olan AES şifreleme donanımına sahip bir depolama denetleyicisi sunuyor.

M1 Mac'lerde Uygulama Çalıştırma

M1 çipi farklı bir mimari kullandığından, Apple, geliştiricilerin hem "Apple Silicon" hem de Intel yongalarında kusursuz şekilde çalışan ikili dosyalar oluşturmasına olanak tanıyan araçlar geliştirdi, ayrıca x86 uygulamalarının M1 üzerinde çalışmasına izin veren Rosetta 2 katmanını geliştirdi.

Rosetta 2, 2006 yılında Apple'ın PowerPC'den Intel'e geçtiği zaman PowerPC uygulamalarının Intel tabanlı Mac'lerde çalışmasına izin veren özellik olan Rosetta'nın yeniden tasarlanmış halidir.

Rosetta 2 ile Intel makineleri için tasarlanan uygulamalar, bazı sınırlı performans ödünleri ile M1 Mac'lerde çalışmaya devam edecek. Uygulamalar, M1'de sunulan performans iyileştirmeleri nedeniyle hem Intel hem de M1 Mac'lerde benzer şekilde çalışacaktır.

M1 Mac'lere geçerken her şey normal şekilde çalışacak ve birkaç yıl boyunca, çoğu popüler Mac uygulaması büyük olasılıkla M1 Mac'lerde yerel olarak çalışacak şekilde oluşturulacak. Şu anda bir M1 Mac seçerkenki en büyük sorun Windows desteği olmamasıdır.

M1 Mac'ler için Boot Camp yoktur ve M1 Mac'ler resmi olarak Windows'u çalıştıramaz, ancak bazı kullanıcılar bunu çalıştırmanın yollarını bulacaktır. Gelecekte resmi destek gelebilir, ancak bu büyük ölçüde Microsoft'un, Arm tabanlı Windows sürümünü tüketicilere lisanslamasına bağlı ve şimdiye kadar bu gerçekleşmedi.