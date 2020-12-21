Telefon SIM kilidi şifresi nasıl kaldırılır bu konudan şuradaki yazımızda bahsetmiştik. Şimdiyse telefon SIM kilidi şifresi nasıl değiştirilir bunun adımlarına yer vereceğiz. Genellikle yeni satın alınan hatlarda karşılaşılan bir sorun telefonu her açtığınızda sorulan SIM kilidi şifresidir. Bu şifreyi hatırlamayı daha da kolaylaştırmak için değiştirebilirsiniz.

Telefon SIM Kilidi Kodu Nasıl Değiştirilir?

Önce telefonunuzda Ayarlar menüsüne erişin ve ayarlar listesini aşağı kaydırın. Güvenlik ve konum'a veya Güvenlik ve gizlilik'e dokunun.

"SIM kart kilidi" adlı bir başlık bulana kadar kaydırın ve dokunun veya "Diğer ayarlar" da yazabilir. Başka bir PIN kodu kullanmak ve mevcut olan PIN kodunu değiştirmek isterseniz, SIM kart kilidi ayarlarında "SIM PIN'ini Değiştir" seçeneğini bulacaksınız.

Şu anda sahip olduğunuz eski PIN kodunuzu girmeniz istenir. Girin ve Tamam'a dokunun.

Şimdi kullanmak istediğiniz yeni PIN kodunu girmeniz istenecektir. Dört ila sekiz basamak uzunluğunda bir kod girebilirsiniz. Girin ve Tamam'a dokunun. Ardından, yeni girdiğiniz PIN kodunu onaylamanız gerekir. Bir kez daha yazın ve Tamam'a basın.

Artık SIM kart PIN kodunuz değiştirilmiştir. Bu PIN'in Android cihazınızdakinden farklı olduğunu unutmayın. Bu PIN, Android akıllı telefonunuzu veya tabletinizi her başlattığınızda veya yeniden başlattığınızda ya da SIM kartı cihaza taktığınızda girilmesi gereklidir.