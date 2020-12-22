Android 11 Alacak Motorola Telefonlar Belli Oldu

Motorola, Android 11'e güncellemeyi planladığı cihazların bir listesini yayınladı.

Listedeki tüm telefonlar ya 2019 ya da 2020'de çıkmış cihazlardır. 2020'nin beraberinde getirdiği tüm hayal kırıklıklarından sonra Motorola'nın yılı büyük bir haberle bitirmesini beklemiş olabilirsiniz. Ancak durum bu değil. Şirket Android 11 yükseltme planlarını paylaştı ve haberler birçok Motorola sahibi için iyi değil.

Android 11 Alacak Motorola Telefonlar

Aşağıdaki listeden de görebileceğiniz gibi, 2019'dan önce çıkan bir Motorola telefonunuz varsa, şirketin Google'ın işletim sisteminin en son sürümünü cihazınıza yollamasını beklemeyin. Dahası, 2019 veya 2020'de bir Moto telefonunuz olmuş olsa bile, Android 11'i almak için epey beklemeniz gerekecek.

Motorola, önümüzdeki aylarda Android 11'i kullanıma sunmaya başlayacağını söylüyor. Diğer bir deyişle, özellikle listedeki Razr 5G veya Edge gibi üst düzey cihazlardan birine sahip değilseniz, potansiyel olarak uzun bir bekleme süreniz olacak.

Motorola One Action'a sahipseniz iyice şanssızsınız demektir. Motorola, sadece Google'ın Android One programına dahil edilen Latin Amerika ve Avrupa varyantlarını Android 11'e güncellemeyi planlıyor. Motorola’nın zayıf cihaz desteği standartlarına göre bile bu fazlasıyla kötü.

Neyse ki bu durum genel olarak gelecekte daha az yaygın hale gelebilir. Google ve Qualcomm kısa süre önce, gelecekteki Snapdragon donanımlı cihazlara dört yıllık destek sağlamak için ortaklık yaptıklarını duyurdu. Bu taahhütün en çok düşük kaliteli ve orta sınıf cihazlara yararı olacak. Aşağıda Motorola'nın güncellemeyi planladığı cihazların tam listesine bakın.