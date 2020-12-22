Reuters bugün, Apple'ın 2024 yılına kadar otonom otomobilinin üretimine başlamayı planladığını bildirdi. Araç, özel bir pil teknolojisi kullanacak. Bilgiler aracın planına erişimi olanlardan geliyor. Apple, şirketin Project Titan adını verdiği çalışmayı yürütmesi için Tesla çalışanı Doug Field'a dahi başvurmuştu. Field, geçen yıl Apple'ın ekibinden 190 çalışanı işten çıkardı.

Apple Car 2024'te Yeni Nesil Pil Teknolojisiyle Geliyor

Apple, planlarını kamuya açıklamadığı için Reuters'tan anonimlik talep kaynaklara göre, Apple şimdi tüketicilere bir araç üzerinde çalıştığını duyurabilecek noktaya gelmiş durumda. Aracın batarya tasarımını gören bir başka kaynak, aracın menzilini artırırken, bileşen maliyetini de "radikal bir şekilde" düşürdüğünü söylüyor. Pil, bir kaynağa göre pildeki hücrelerin boyutunu artıran "tek hücreli" bir tasarımı kullanacak. Pil için kullanılan bazı bileşen ve modüllerin ortadan kaldırılması pil için daha fazla yer açtı.

İlk iPhone'un etkisini yaratacak

Bu da Apple Car'ın şarj edilmesine gerek kalmadan daha uzun mesafeler kat etmesine izin verecek. Apple, LFP veya lityum demir fosfat adı verilen bir malzeme kullanıyor. Bu malzemenin aşırı ısınma olasılığı daha düşük ve diğer lityum iyon pillerden daha güvenli. Planları bilen bir kişiye göre, Apple Car'ın pil teknolojisi ilk iPhone'u ilk gördüğümüz zamanki etkiyi yaratacak.

Apple tamamen yeni bir ürün hattına geçiyor ve Elon Musk'ın Tesla'yı hizaya sokmasının 17 yıl aldığını belirtmekte fayda var. Apple'ın Project Titan'ında çalışan bir kişi, gezegende bunu yapacak kaynaklara sahip bir şirket varsa, o muhtemelen Apple'dır ama aynı zamanda bir cep telefonu şirketi de değildir, dedi.

Apple yatırımcısı Gullane Capital Partners'ın yönetici ortağı Trip Miller, Apple'ın hemen büyük miktarda araba üretmesinin zor olabileceğini söylüyor. Apple'ın önce otomobili kendi tasarımlarına göre üretecek bir üretim ortağı bulması bekleniyor. Yani Apple Car'ın üretimi geleneksel otomobil üreticilerine bırakabilir.

Apple Car'da LiDAR Sensörleri

Aracın, düşük ışıkta gelişmiş AR yetenekleri ve gelişmiş otomatik odaklama için 2020 iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPad Pro kamera sistemlerinde yer alan LiDAR sensörünü kullanması bekleniyor. Araçtaki LiDAR sensörleri, aracın yolun üç boyutlu bir görünümünü oluşturmasına yardımcı olacak. Apple, LiDAR üreticilerine başvurabilir veya kendi markasını oluşturmaya karar verebilir.

Bugünkü raporda, 2024,'ün Apple Car'ın üretim sürecine başlanacağı yıl olarak belirtiliyor. Ancak Covid salgını hız kesmezse üretim 2025'e aksayabilir.