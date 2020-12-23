5nm sürecini temel alan ilk çipler yeni çıktı ancak TSMC ve Apple, gelecekteki 3nm ve 4nm düğümler için büyük planlar yapıyor. Bildirildiğine göre, Apple, 2022'deki 3nm yonga üretiminin siparişlerinin büyük bir kısmını çoktan verdi.

Apple 3nm Çip Siparişini Verdi

Konuya aşina olan kaynaklar, söz konusu yongaların muhtemelen gelecekteki iPad'leri ve MacBook'ları güçlendireceğini söylüyor. Bu durum bir yıl daha 5nm veya belki 5nm+ çipler göreceğimiz anlamına geliyor. TSMC, sertifikasyon sürecine neredeyse hazır, bu nedenle büyük olasılıkla önümüzdeki yıl deneme üretimine başlayacak ve seri üretim 2022'de gerçekleşecek.

Söylentide MacBook'ların ve iPad'in M serisi yongalarından bahsedilirken, iPhone'ların 2022'de muhtemelen aynı teknolojiyi kullanacağını varsaymak muhtemelen güvenli bir tahmindir.

3nm, 5nm'ye Kıyasla Ne Vaat Ediyor?

Bu üretim Apple'a, rakiplerine kıyasla 6 aylık bir avantaj sağlayacak. Bu yongalar Apple iPhone 14 ile piyasaya çıkabilir. 3nm, 5nm çiplere kıyasla %10 ila %15 performans artışı ve mevcut yonga setinden %20 ila %25 daha az güç tüketimi sunacak.

Birkaç gün önce, Apple'ın 2021 için TSMC'nin 5nm üretiminin %80'ini sipariş verdiğini söylemiştik. 5nm üretimi şu anda yonga üretiminde en son teknolojidir ve teknoloji, Apple'ın çipin içine 11,8 milyar transistör yerleştirmesine izin verir. Yani A14 Bionic yonga setine.

Bunu 7nm işlemi kullanılarak üretilen A13 Bionic SoC içindeki 8,5 milyar transistörle karşılaştırın. A14 Bionic mm kare başına 90 yerine 134 milyon transistör yoğunluğuyla, A13 Bionic'e kıyasla gelişmiş performans ve enerji tasarrufu sunar. A13, 5G iPhone 12 serisine güç veren çiptir.

Tedarik zincirindeki kaynaklar, TSMC'nin 2021'in ikinci yarısında deneme üretiminin ardından 2022'den itibaren 3nm yongaların seri üretimine başlamayı planladığını belirtiyor. Rapor, TSMC'nin Samsung'u bir kez daha yenmeye devam edeceğini belirtiyor.