Honor V40 çıkmak üzere ve sızıntılar oldukça belirgin hale gelmiş durumda. En sonuncusu, ekranın dokunma örnekleme oranıyla ilgilidir ve genellikle güvenilir olan Digital Chat Station'dan geliyor. V40'ın ekranı şimdiye kadarki en yüksek örnekleme oranını sunacak.

En Hızlı Ekranlı Telefon Honor V40

Sızan sözde görüntü, 180Hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyen bir ekrana sahip olan V40 üzerinde yapılan bir testi gösteriyor. V40'ın ekranının daha üstün olduğu ve öyle ki 270 Hz'den daha yüksek hız sunacağı belirtiliyor. Şu anda, Asus ROG Phone 3 ve Xiaomi'nin Black Shark 3 serisi, 270Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip OLED paneller taşıyorlar. Görünüşe göre, V40 piyasaya çıktığında bu rekor bozulacak.

Rapor aynı zamanda yüksek maksimum parlaklık ve güneş ışığı okunabilirliği konusunda da olumlu ipuçları veriyor.