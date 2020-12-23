Huawei nova 8 ve nova 8 Pro Duyuruldu ve Özellikleri

Tam zamanında, Huawei nova 8 serisini Çin'de vanilya nova 8 ve nova 8 Pro olarak tanıttı. Her ikisi de 66W kablolu şarj ve 5G bağlantısının yanı sıra yüksek yenileme hızlı ekranlar, Kirin 985 yonga setleri ve dörtlü 64MP kameralar sunar.

Huawei nova 8 Özellikleri

Nova 8, 32 MP selfie kamerası için ortalanmış bir deliğe sahip 90Hz kavisli 6,57 inç FHD+ OLED ekran sunuyor. Hoparlör ızgarası kesikliği üst çerçevenin parçasıyken, panelin altına sıkıştırılmış bir parmak izi tarayıcısı da var.

Makro çekimler ve derinlik verileri için 8MP ultra geniş lens ve iki 2MP sensörün yanı sıra 64MP birincil sensör ile arka tarafta eliptik bir kamera adamız var. Telefon, Nisan ayında Honor 30'da piyasaya çıkan Kirin 985 tarafından desteklenmektedir. Şimdi 8GB RAM ve 128 / 256GB depolama ile birleşti.

Yazılım cephesi, EMUI 11 ve Huawei’in HMS sistemine sahip ve Android 10 tabanlı. Batarya 3.800 mAh ve 66W kablolu hızlı şarjı destekler.

Nova 8, gümüş, mor, yeşil ve siyah renklerde mevcut. 8 / 128GB versiyonu 500 $, 8 / 256GB varyantı 560 $ tutarında. Huawei, 30 Aralık'ta resmi siparişleri alacak. Bu noktada uluslararası çıkış hakkında ayrıntı yok.

Huawei nova 8 Pro Özellikleri

Nova 8 Pro, FHD+ çözünürlüğe sahip daha büyük 6,72 inç OLED ile birlikte gelir ve yenileme hızını 120 Hz'ye çıkarır. Paneli de kavislidir ve daha derin ve daha doygun renkler sunan 10 bit renk çıktısına sahiptir. Hap şeklindeki önkamera kesiğinde 32 MP ultra geniş modülle birleştirilen birincil 16 MP selfie kamerası var. Parmak izi tarayıcısı hala ekranın altında bulunuyor.

Arka taraftaki dörtlü kamera kurulumu nova 8 ile aynı. Biraz daha büyük 4.000 mAh pil ve aynı 66W hızlı şarj elde edersiniz. Yazılım tarafında değişiklik yok – Huawei’in HMS uygulama ekosistemi ile gelen Android 10’un üstünde EMUI 11 arayüzü var.

Nova 8 Pro, vanilla nova 8 ile aynı renk tonlarında geliyor. Perakende, 8 / 128GB sürümü için 610 $ ve 256GB depolama alanına sahip olan sürümse 670 $ olarak sunuluyor. 30 Aralık'ta satışlar başlıyor.