Epic ve Apple son zamanlarda Fortnite etrafında gelişen bir yasal savaşın içindeler. Epic, App Store üzerinden yapılan uygulama içi satın alma işlemlerinde Apple'ın kestiği %30'luk paydan memnun değil. Popüler Fortnite oyununun geliştiricisi Epic, oyunculara kendi uygulama içi satın alma sistemi üzerinden indirimli harcamalar yapma imkanı sağladı ve böylece %30 "vergiden" kaçınmış oldu.

Samsung ve Epic Birleşerek Apple'ı Alaya Aldı

Apple, Fortnite'ı App Store'dan atarak ve yasal işlem başlatarak buna yanıt verdi. Son zamanlarda Facebook gibi diğer şirketler de Apple'a karşı Epic'in yanında savaşa katıldılar. Samsung ve Epic fenomenleri hedefleyerek onlara özel bir paket gönderiyor. Paketin içeriğinde "Free Fortnite" (Özgür Fortnite) yazar ve Apple'a doğrudan bir gönderme söz konusu.

Bu ifade bir ceketin ön yüzünde yer alıyor ve bir logo da bulunuyor. Bu logo Apple'ın 1980'lerde kullandığı logoyla aynı stile sahiptir. Pakette ayrıca ücretsiz bir Samsung Galaxy Tab S7 tablet var.

Epic'in bunu neden yaptığı belli ancak Samsung'un alakasını merak ediyor olabilirsiniz. Samsung, Apple'ın akıllı telefon dünyasındaki en büyük rakibi ancak Samsung aynı zamanda Apple'a çok sayıda parça tedariği yapıyor yani bir iş ortağı. Ancak aslında Samsung'un Fortnite ile yakından bir ilgisi var. Zira Fortnite ilk olarak Samsung cihazlara gelmişti. Pakette Epic ve Samsung tarafından imzalanmış bir not da var ve üzerinde "Fortnite, 2020 Yılının Samsung Galaxy Store Oyunu seçildi. Kutlama olarak, size özel bir #freefortnite kutusu göndermek için Samsung ile işbirliği yaptık. Fortnite şu anda App Store veya Google Play'de mevcut olmasa da, en son Fornite güncellemelerini doğrudan Galaxy Store'daki ‌Epic Games‌ uygulamasından alabilirsiniz. #freefortnite kelimesini yayın." yazıyor.

Dava, önümüzdeki Temmuz ayında mahkeme salonuna geri dönecek. Fortnite yakında Nvidia'nın bulut oyun platformu GeForce NOW aracılığıyla iOS'e geri dönecek. Kullanıcılar, iOS tarayıcısı Safari üzerinden Fortnite'ın dokunmatik sürümüne erişebilecekler.