Yeni bir oyun bilgisayarı ortaya çıktı. 799 $ fiyatıyla GPD Win 3 donanıma entegre edilmiş bir oyun kontrolcüsü ile gelir ve Windows 10 çalıştırır. Yani taşınabilir bir oyun bilgisayarıdır. 5,5 inç 720p ekranın altında ekran yukarı kaydırıldığında ortaya çıkan bir klavye var. Ayrıca iki kumandası, dört tetikleyicisi, bir yön tuşu ve dört aksiyon butonları var.

Konsept ilginç ve fiyatı makul görünüyor, ancak ürün Indiegogo'da kitle bağışı ile finanse edildiğinden, nihai ürünün ne kadar iyi olacağını görmek ilginç olacak.

Kompakt Oyun PC'si GDP Win 3 ile Tanışın

Arkada hava giriş delikleri ve üstte bir hava çıkış deliği bulunuyor. Ayrıca bir USB-A bağlantı noktası, açma / kapatma tuşu, kulaklık girişi ve yerleşik mikrofon mevcut. Alt kısım, hoparlörleri ve bir USB-C Thunderbolt 4.0 bağlantı noktasını bulacağınız yer.

GPD Win3, modern PC oyunlarını çalıştıracak kadar donanımlı. Cihaz, en yeni 11. nesil Intel Core i5 (2,4 – 4,2 GHz) veya i7 (2,8 – 4,7 GHz) ile güçlendirilecek ve 1 TB dahili PCIe 3.0 SSD depolama ile 16 GB LPDDR4 RAM ile eşleştirilmiş olarak gelecek. Intel Xe GPU'su var ve Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve microSD kart desteği ile birlikte gelir.







Win 3, 65W Power Delivery şarj cihazıyla güçlendirilecek. Pil ömrünün ağır oyunlar oynarken 2 ila 3 saat, orta düzeyde kullanımda 6 ila 8 saat veya hafif kullanımda 11 saat sürmesi beklenmektedir.

Oyunlar, elde taşınır modda 720p ekranda oynanabilir veya cihaz ekrana bağlanabilir. Bağlantı istasyonu, HDMI 2.0b, 1 Gbps Ethernet, USB-C X1, USB-A X3 üzerinden harici bir ekran desteği sağlıyor.

Tümleşik Intel Iris Xe grafik işlemcisi sayesinde oyuncular 60 fps'de çalıştırılabilecek.