Huawei, belirli cihazlar için yazılımın HarmonyOS 2.0 beta sürümünü bu ayın başlarında yayınladı ve bir geliştirici, Huawei'in yeni işletim sisteminin neyi taban aldığını görmek için biraz derine inmeye karar verdi. Ve ortaya çıktığı üzere kendisi bir Android.

Huawei'in HarmonyOS'i Android Tabanlı Çıktı

Huawei'in HarmonyOS 2.0 beta sürümü, Android framework'üne dayanıyor.

Geliştirici önce çok daha eski Android 4.4 KitKat için basit bir "Merhaba dünya" uygulaması yaptı ve bu app, Android'in son sürümünü çalıştıran bir sanal makinede (solda) denendi ve de HarmonyOS 2.0 beta çalıştıran (sağda) sanal bir makinede denendi ve çok benzer bir mesaj görüntülenmiş oldu.

İki mesaj arasındaki tek fark "Android" yerine "HarmonyOS" yazmasıdır. Geliştirici ayrıca HarmonyOS'in Android tabanlı olduğu teorisini daha da doğrulayan sistem bölümüne erişmeyi de başardı.

Huawei'in kendi sunumuna göre, AOSP (Android Açık Kaynak Projesi), HarmonyOS'un başarmaya çalıştığı şey için sadece bir basamak görevi görecek. Yani mevcut beta 2.0 sürümü Android tabanlı olabilir ancak gelecekte büyük olasılıkla kendi framework'üne geçmiş olacak.