2020, akıllı telefon endüstrisi için birçok yönden önemli bir yıl oldu. 5G, amiral gemisi cihazlar için daha fazla oranda kullanılabilir hale geldi, gelişmiş dayanıklılığa sahip katlanabilir ürünler görüldü ve orta sınıf telefonlar özellikleri ile büyük adımlar attı. Yine de her şey harika değildi. 2021'de devam etmesini istemediğimiz birçok 2020 akımı var. İşte tam listemiz.

2021'de Bitmesi Gereken Telefon Akımları

Her ismin sonuna 5G yapıştırılması

Günümüzde amiral gemilerinde 5G desteği olağan hale geldi ancak hala isimlerin sonuna çirkin bir 5G ibaresi eklenerek zaten yeterince çorbaya dönmüş birbirinin aynı isimler daha da uzun ve sıkıcı hale geliyorlar. Umarız, üreticiler bu adlandırma akımından 2021'de vazgeçer.

1000 dolarlık telefonlarda plastik kullanılması

Konu sadece Samsung'un "glasstic" dediği ve plastikten çok cam gibi hissettiren ancak plastik olan arka kapakları benimsemesi değildir. Konu firmanın böyle bir telefona 1000 $ ücret biçmesidir. Evet, Galaxy Note 20'den bahsediyoruz.

Ucuz bir telefonda plastik gibi görünen ve hissettiren plastik bir tasarım kullanmak başka bir şeydir, ancak yüksek kaliteli bir cihaza 900 dolardan fazla harcama yapmak ve elinize her zaman temas eden parçanın plastik olduğunu bilmek başka bir konudur.

Anlamsız 2MP kameralar

Xiaomi ve Realme'den Samsung ve Oppo'ya kadar herkesin sırf "4 kameralı telefon" ibaresini kullanmak için cihazlarına işe yaramaz 2 MP kameralar eklediğini gördük.

2021'de kesinlikle daha fazla markanın kameralar için nicelikten çok nitelik yaklaşımına karar verdiğini görmek istiyoruz. Diğer bir deyişle, markaların yalnızca daha fazla lens eklemek yerine ana, ultra geniş ve hatta makro kameralarını iyileştirmelerini istiyoruz. İkincisi, markalar hala bir makro lens sunmakta ısrar ederse, umarız 2MP kameralar yerine otofokuslu daha yüksek çözünürlüklü sensörler kullanırlar.

Büyük markaların yavaş kablolu şarj hızı sunması

Motorola Edge Plus ve Google Pixel 5 gibi cihazlar hayal kırıklığı yaratan 18W hızla öne çıkarken, iPhone 12 serisi ve LG V60 sırasıyla 20W ve 25W gibi sadece biraz daha hızlı şarjlar sundular. Her iki durumda da, 2021'de tüm büyük amiral gemisi akıllı telefonlardan 30 W+ şarj hızları görmek istiyoruz.

Bazı tüketiciler hızlı şarjın zamanla pili bozabileceğinden endişeleniyor, ancak markaların kullanıcıya şarjı %80 veya %90'da durdurma seçeneği sunmasını engelleyen şey nedir? Zira birkaç ultra hızlı şarjlı telefon şu anda bunu yapıyor ve ısınmayı önlemiş oluyor.

Yetersiz güncelleme taahhütleri

Google, Pixel telefonlarına üç yıllık sistem güncellemeleri sunmayı şimdiden taahhüt ediyor. Samsung da ayrıca bu yıl yeni cihazlarında üç yıllık taahhüt sunacağını açıkladı.

OnePlus Nord N10 ve N100 telefonları için tüm yıl yalnızca bir güncelleme çıkarırken Motorola 1.000 $ 'lık Edge Plus telefonu için bir sürüm güncellemesi dahi vaat etmedi. Moto nihayetinde tepkiler karşısında hareketini değiştirdi ve iki sürüm güncellemesi yaptı ancak neden tepkileri bekledi ve bunu ilk baştan yapmadı?

Telefonlarını daha uzun süre elde tutan tüketicilerin COVID-19'u çevreleyen ekonomik belirsizlik arasında daha fazla güncelleme almaya hakkı var.

Amiral gemileri için büyük fiyat artışları

Xiaomi, Realme ve OnePlus, 2020 amiral gemilerini öncekilerden daha yüksek fiyata sundu. Bunun bir kısmı bu yılki yüksek amiral gemisi silikon fiyatlarından kaynaklanıyor. Ancak bazı "hoş geldiniz" sürprizlerinin dışında 2020'de uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlara dair kıtlık hayal kırıklığı yaratıyor.

Ayrıca standart 5G sürümlerinden ~ 100 $ daha pahalı olan mmWave sürümü telefonlar da gördük. Bunun bazı örnekleri arasında OnePlus 8 ve Pixel 4a 5G'nin mmWave sürümleri var. 2021'de daha makul fiyatlı amiral gemisi telefonlar göreceğimizi umuyoruz, ancak mmWave telefonların fiyatlarının düşmesi tarafında pek umutlu değiliz.

Nicelikten çok nitelik

Son yıllardaki en rahatsız edici trendlerden biri, birçok OEM'in aralarında yalnızca küçük farklılıklar olan bir ton telefon sunmasıdır. Örneğin, yedi veya sekiz adet Redmi 9 varyantına gerçekten ihtiyacımız var mı? Veya en çok ekranlarıyla ayrılan dört iPhone çıkması gerekiyor mu?

Markaların ayrıca 2021'de yeniden markalaşmayı azalttığını görmek istiyoruz. Yani bir telefonu, sadece bir küçük özellik ekleyip ismini ve arka plan görselini değiştirerek tekrar piyasaya sunma akımı bitmeli.