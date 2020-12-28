Şirketlerin Pro, Pro Max ve Pro Plus cihazlarını piyasaya sürmek için yarıştığı bir dünyada Xiaomi, eski moda gitmeye karar verdi ve bugün yalnızca bir amiral gemisi telefonu tanıttı – Xiaomi Mi 11. Resmi olarak Snapdragon 888 yonga setine sahip ilk telefon ve Xiaomi'nin en iyi ekranı ile geliyor: QHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,81” bir AMOLED panel. Bu panel ve HDR 10+ destekliyor.

İlk Snapdragon 888'li Telefon Xiaomi Mi 11 Özellikleri

Ön panel ayrıca 480Hz dokunmatik örnekleme hızına, 1500 nitlik en yüksek parlaklığa ve Gorilla Glass Victus korumasına sahiptir.

Snapdragon 888, 8GB RAM ve 128 / 256GB depolama veya 12GB RAM ve 256GB depolama ile birleştirilebilir. Dahili microSD yuvası yoktur, bu nedenle satın aldıktan sonra daha fazla ekleme seçeneği yoktur.

Ana kamera kurulumu, önde 7P lens ve f / 1.85 lens bulunan ve Mi 10 serisinden bilinen (1 / 1.33 boyutundaki) 108MP kameradan oluşur.

13MP ultra geniş açılı kamera 123 derecelik FoV'ye sahipken, yan tarafta oturan üçüncü kamera temel bir 5MP makro lens. Ön tarafta sol üst köşedeki bir delik arkasına sıkıştırılmış 20 MP'lik bir selfie kamerası var.

Ön panele geri dönersek, her iki tarafı da kavisli bir ekranımız var ve Mi 11'in altında Goodix'in en yeni optik parmak izi tarayıcısı kullanılıyor. Tarayıcının üreticisine göre kalp atış hızı izlemeyi bile destekliyor ancak Xiaomi sahnede böyle bir özellikten bahsetmedi.

Xiaomi Mi 11, 55W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz ve 10W ters şarjı destekleyen 4,600 mAh pile sahip. Her Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ ve Power Delivery 3.0 adaptörüyle çalışacaktır. Xiaomi, perakende kutusuna şarj cihazı koymamaya karar verdi, ancak uyumlu bir şarj cihazınız yoksa ücretsiz olarak 65W GaN adaptörü verecek.

Xiaomi Mi 11'in diğer öne çıkan özellikleri arasında Harman Kardon ayarlı stereo hoparlörler, geliştirilmiş Gece Modu yetenekleri, çift 5G bağlantısı (Sub-6 GHz ağlarda), Wi-Fi 6E desteği, Bluetooth 5.2, NFC ve en iyi navigasyon hizmetleri yer alıyor.

1 Ocak 2021 için planlanan ilk satışlar için ön sipariş çoktan başladı. Xiaomi Mi 11 altı farklı renkte sunulacak – Siyah, Beyaz, Mavi, Haki Vegan Deri, Mor Deri ve Lei Jun imzalı özel bir sürümü.

Fiyatlandırma 3.999 CNY'den (610 $ / 500 €) başlar ve en geniş bellek seçeneği için 4.699 CNY'ye (720 $ / 585 €) kadar çıkar. İlk flaş satışın 1 Ocak 2021'de yapılması planlanıyor.