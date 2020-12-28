Apple'ın en yeni ve en güncel akıllı telefonunda yani iPhone 12 ekran değişimi, sanıldığı kadar zor bir işlem değil. Öncelikle; gayet tabii kimsenin bu durumla karşı karşıya kalmasını istemeyiz. Neticede Apple'ın en performanslı modeli demek, parçalarının da haliyle yüksek fiyatlı olması anlamına geliyor. Hatta iPhone 12'nin Apple'a maliyetine şuradaki konumuzda değinmiştik.

iPhone 12 Orijinal Ekran

Küçük bir kaza geçirmiş olsa bile iPhone 12 yeni ekran ile yine ilk günkü kullanım ve ayrıcalık duygusunu size yaşatmaya devam edecektir. Bizim size bu noktada önerimiz elbetteki iPhone 12 için yeni ekran seçerken bu değişimi yapacak olan ekibi de doğru seçmeniz yönünde. Aksi halde iPhone 12 için en iyi ekran hangisi diyerek en iyi tercihi yapmış olsanız bile dokunmada hassasiyet sorunu, renk ve parlaklık kalitesinde en başından veya zamanla başlayan kalite düşüşü ile karşılaşma, ekranda sararma, titreme gibi akla gelebilecek diğer sevimsiz durumlarla karşılaşılabilir.

iPhone 12 ekran değişimi için en yüksek kalite ekran tercihi yapılması gereklidir. İstanbul'da, Anadolu yakası Kadıköy bölgesinde iPhone 12 ekran onarımı ve tamiratı konusunda deneyimli Cep Market ekibi size bir saat içinde yardımcı olarak iPhone 12'nizi ilk günkü görünümüne ve ekran performansına kavuşturacaktır.

iPhone 12 Ekran Değişimi / Onarımı

iPhone 12 ekran kırılması sorununda aynı gün teslim hizmeti ile Cep Market yüzde 100'lük bir müşteri memnuniyeti sunuyor. İstanbul'da en hızlı iPhone 12 ekran değişimi hizmeti veren Cep Market ekibine kargo ile de ürününüzü teslim edebilirsiniz; üstelik hem gönderirken, hem de alırken hiçbir ücret ödemeden. Dilerseniz İstanbul içinde de moto kurye hizmeti ile iPhone 12 hızlı ekran değişimi ayrıcalığını yaşayabilirsiniz

iPhone 12 Ekranı Kırıldı

Bu sözü hiç şüphesiz değil iPhone 12, hiçbir iPhone kullanıcısı düşünmek bile istemeyecektir. Ancak bazı durumlarda başa gelen sorunları hızlıca çözmek ve sonrasında sorun yaşamamak adına doğru adımlar atmak gerekir. Cep Market'i gün içinde ziyaret etme şansınız varsa en hızlı iPhone 12 ekran değişimi konusunda ne kadar iddialı olduklarını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Aşağıdaki videoda Cep Market'in iPhone konusunda deneyimli teknisyenlerinin bir iPhone üzerinde ekran değişimi uygulamasını nasıl yaptıklarını göreceksiniz.

Cep Market'in internet sitesine ulaşmak için buraya tıklayın.

Cep Market'e WhatsApp üzerinden hemen ulaşmak içinse buraya tıklayın.