Xiaomi bugün Çin'in Bejing kentinde, en son amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra MIUI 12.5 adlı özel arayüzünün en son sürümünü tanıttığı büyük bir etkinlik gerçekleştirdi. MIUI 12'nin devamı niteliğindedir ve büyük gizlilik iyileştirmeleri, optimize edilmiş uygulama işleme ve bildirim alma ve bağlı Windows cihazlarında zahmetsizce bazı işler yapma yeteneği ile birlikte geliyor.

MIUI 12.5 Duyuruldu: Daha Hızlı, Daha Güvenli, Daha Güzel

Xiaomi ismin yeni güncellemenin kulağa küçük bir şey gibi gelmesini sağladığını söyledi ve aslında ileriye doğru büyük bir adım olduğunu 2021'de telefonlarına güç veren şey olacağını belirtti. Şirket neden 13 numaradan uzak durmaya karar verdiğini açıklamadı, ancak Tahminimize göre bazı batıl inançlar vardı.

Yeni MIUI 12.5, estetik ve görsel tasarımı iyileştiriyor. Sahnedeki şirket yöneticisi arayüzü iOS ile karşılaştırdı ve geçiş efektlerinin hemen hemen aynı olduğunu söyledi. Xiaomi ayrıca Apple, Huawei, Oppo, vivo ve Meizu ile karşılaştırıldığında en az sistem uygulaması sunan şirket olmakla övünüyor.

%20 daha az bellek ve %25 daha az güç; arka plan bellek kullanımı ortalama %35 oranında azalır. Uygulamalar tarafında ayarlar, kamera ve telefon görüşmeleri için yalnızca bir avuç önceden yüklenmiş app var ve başka hiçbir bloatware yok.

Tıpkı MIUI 11 ve MIUI 12'de olduğu gibi, yeni bir dinamik duvar kağıdımız daha var. Bu sefer Sichuan, Çin'deki Four Sisters Dağı'nın en yüksek zirvesi ve etrafınızdaki gerçek hava durumuna göre gerçek hayata adapte oluyor. Manzaralarda ve seslerde de daha fazla özelleştirme var – çoklu bildirimler dünyanın çeşitli yerlerinden esinlenerek dört farklı tonda gelecek.

Güvenlik hakkında konuşan MIUI 12.5, uygulamaların konumunuza, özel verilerinize, panoya erişimini engellemenize izin verecek ve şifreleri veya diğer hassas bilgileri kaydetmeyecektir.

Çin ile sınırlı olacak ilk kapalı beta için bir düzineden fazla akıllı telefon listede. Tüm Mi 10 cihazlarının yanı sıra Redmi K30 ve hatta bazı Redmi Note 7 sürümleri ve Xiaomi Mi 9 serisi gibi 2019'un başından itibaren bazı telefonlar katılabilecek.