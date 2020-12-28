Counterpoint Research'e göre akıllı telefon endüstrisinde büyük bir değişiklik oldu. Temmuz-Eylül aylarını kapsayan bu yılın üçüncü çeyreğinde, MediaTek Qualcomm'u geride bıraktı ve %31 pazar payıyla akıllı telefon endüstrisinin en büyük yonga seti sağlayıcısı oldu. Counterpoint, MediaTek'in başarısını, dünyanın en büyük iki akıllı telefon pazarındaki güçlü büyümenin arkasındaki 100-250 $ fiyat aralığında güçlü telefon satışlarına bağladı; bu ülkeler Çin (1 numara) ve Hindistan (2 numara). Gelişmekte olan bir ülke olarak Hintli tüketiciler, Qualcomm'un pahalı Snapdragon silikonu yerine çoğu MediaTek çipleri kullanan değer sunan markaları tercih ediyor.

Qualcomm Artık En Büyük Mobil Çip Üreticisi Değil

Ancak Qualcomm da boş durmadı. Pazarın %39'una sahip olduğu 5G alanında önde sağlayıcı durumunda ve bu pazar üçüncü çeyrekte ikiye katlanan bir pazar olmuştur. Counterpoint, üçüncü çeyrekte satılan tüm telefonların %17'sinin 5G'yi desteklediğini söylüyor. Ekim ayında başlayan ve yıl sonunda sona eren cari çeyrekte bu rakamın %33'e çıkması bekleniyor. Dördüncü çeyrekte 5G gönderilerindeki güçlü büyüme ile Qualcomm, MediaTek'in kaptığı tacı geri alma şansına sahip olacak.

MediaTek'in akıllı telefon yonga seti pazarındaki lider %31'lik payı, Tayvan merkezli firmanın geçen yıl sahip olduğu %25'lik paya kıyasla %19'luk bir kazanç oldu. Aynı zaman diliminde, Qualcomm'un mobil yonga seti payının dilimi %31'den %29'a düştü. Apple, yalnızca kendi telefonları ve tabletleri için üretilen A serisi yongaları ile pazarın %12'sini alarak üçüncü oldu. Apple, Samsung ve Huawei'in HiSilicon birimi ile peş peşe geliyor.

Geçen yıl MediaTek yeni bir oyun tabanlı G serisini başlattı, Dimensity yonga setleri ise dünyanın en ucuz 5G cihazı olan realme V3 gibi ürünleri meydana getiriyor. 5G, bulut oyunları gibi tüketici bazlı 5G kullanım senaryolarının potansiyelini ortaya çıkarıyor ve bu da daha yüksek saat hızına sahip GPU'lar ve daha güçlü işlemciler için daha yüksek talebe yol açıyor. Qualcomm ve MediaTek en üst konum için yarışmaya devam edecek.