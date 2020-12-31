En İyi Araba Şarjları: Kablolu ve Kablosuz

Arabalar için sunulan en iyi telefon şarj cihazlarını görelim. Bunları USB-A'lı, Type-C'li, kablosuz ve hatta FM radyolu şarj cihazları olarak ayırdık.

En iyi USB-A araç şarj cihazları

Aukey USB-A araç şarj cihazı

Aukey USB-A araç şarj cihazı, uyumlu akıllı telefonlarla Quick Charge 3.0'ı destekleyen tek bir bağlantı noktasıyla birlikte gelir. Yerleşik güvenlik özellikleri, cihazınızı aşırı ısınmadan, aşırı akımdan ve aşırı şarjdan korur. Şarj cihazı, şarj bağlantı noktasıyla aynı hizada olacak şekilde tasarlanmıştır ve arabanızda fazla yer işgal etmez. Aukey ayrıca iki bağlantı noktalı bir seçeneğe sahiptir.

Crave Car Hub

Crave Car Hub, tüm yol gezisi şarj ihtiyaçlarınızı karşılamak için dört adet USB-A bağlantı noktasıyla birlikte gelir. Sadece biri Quick Charge 3.0'ı desteklerken, diğer üçünde standart şarj mevcut. Geceleri daha iyi görmek için küçük bir LED ışığa sahiptir ve ayrıca aşırı şarja karşı koruma sağlar. Yuva sayısı aradığınız şeyse, almanız gereken araç şarj cihazı budur.

En iyi USB-C araç şarj cihazları

Anker Power iQ şarj cihazı

36W Anker USB-C şarj cihazı, alabileceğiniz en iyi araç şarj cihazlarından biridir. Bu şarj cihazında, iki cihazı aynı anda hızlı bir şekilde şarj etmek için iki USB-C yuvası bulunur ve bir LED ışığı şarjın düzgün çalıştığını bilmenizi sağlar. Küçüktür, kompakttır ve sizi ve cihazlarınızı güvende tutmak için birçok güvenlik özelliğine sahiptir.

Choetech USB-C araç şarj cihazı

Choetech araç şarj cihazı, bir başka mükemmel çift bağlantı noktalı USB-C seçeneğidir. Birlikte verilen USB-C'den C'ye hızlı şarj kablosunun avantajını sunar, böylece fazladan bir kablo alma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu 36W şarj cihazında akım korumaları vardır.

USB-A ve USB-C bağlantı noktalarına sahip araç şarj cihazları

RAVPower araç şarj cihazı

RAVPower araç şarj cihazı, Power Delivery hızlı şarjı destekleyen cihazlara sahip olanlar için başka bir harika seçenektir. Etkileyici bir şarj kabiliyetine sahip olan cihazla bir iPhone 11 yarım saatten daha kısa bir sürede %50'ye kadar şarj oluyor. Ayrıca Quick Charge 3.0'ı destekleyen bir cihazınız varsa, USB A bağlantı noktasını aynı anda kullanabilirsiniz. Bazı ekstra özellikler dahili güvenlik korumasını içerirken, dikkat dağıtmayan bazı LED ışıklar şarj cihazını kolayca bulmanıza yardımcı olur.

Aukey araç şarj cihazı

Bu Aukey araç şarj cihazı, Power Delivery şarjına veya hızlı şarj 3.0'a izin veren cihazlarınız varsa almaya değer. Mümkün olan en yüksek hızlarda aynı anda iki cihazı şarj etmek için iki farklı bağlantı noktası türü ile birlikte gelir. Kompakt şarj cihazı panelle aynı hizaya yerleşir ve şarj yuvasından çıkarmayı kolaylaştıran kullanışlı bir katlanabilir tutamağa sahiptir.

Kablosuz araç şarj cihazları

Aukey kablosuz araç şarj cihazı

Aukey bu listede bir kez daha ortaya çıkıyor, bu sefer kablosuz şarj teknolojisini kullanıyor. Cihazınız kablosuz şarjı destekliyorsa, sizin için mükemmel bir seçenektir. Kompakt tasarımı ve güvenli bağlantı yuvası sayesinde pratiklik sağlar. Bu şarj cihazı, geniş hareket aralığı ile beğeninize göre konumlandırılabilir ve elektromanyetik sensörü telefonunuzu otomatik olarak sabitler.

Dahili FM vericili araç şarj cihazı

Anker Roav T2 Bluetooth adaptörü ve şarj cihazı

Anker Roav T2 araç şarj cihazı aynı zamanda bir FM vericisidir, böylece cihazınızı aracın medya sistemine saniyeler içinde bağlayabilirsiniz. Ücretsiz radyo istasyonlarını ayarlayabilirsiniz ve otomatik ayarlama sistemi, dinlemeniz için hızla bir istasyon bulur. Roav T2'nin medya yeteneklerinin yanı sıra, sürüş sırasında cihazınızı hızlı bir şekilde şarj etmenize olanak tanıyan iQ şarj özelliklerinden de yararlanabilirsiniz. Şarj olurken ve Bluetooth sistemine bağlanırken, hareket halindeyken aramalarınızı cevaplamak için tek dokunmalı düğmeyi kullanabilirsiniz.