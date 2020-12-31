Honor'un Ocak 2021'de V40 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor ve üyelerinden biri Game Bench'i çoktan geçti. Benchmark, NWE-AN10 adlı telefonun Android 10 çalıştırdığını ve bir Mali-G77 MC9 GPU kullandığını ortaya çıkardı. Aynı zamanda buna uygun bir ekran hızına sahip olduğunu da gösterdi: 90 fps bir ekrana.

Honor V40 Özellikleri: Dimensity 1000+ Çip ve 90Hz Ekran

Sızıntılar zaten NWE-AN10'un bir Honor V40 cihazı olduğunu ortaya çıkarmıştı, ancak hala vanilya versiyonu mu, Pro mu yoksa üçüncü bir seçenek mi olduğunu bilmiyoruz. Bununla birlikte, GPU'nun şu anda bir avuç akıllı telefon tarafından kullanılan bir platform olan Mediatek'in Dimensity 1000+ yonga setinin bir parçası olduğunu biliyoruz.

Telefon ekranları normalde GPU ile senkronize olduklarından, oyunda 90 fps kare hızına yalnızca en az 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekranda ulaşılabilir. Yani dokunmatik örnekleme hızı burada bir etken değil. Kıyaslamaların çoğunda 90Hz ekran hızı tutarlı bir şekilde geçmektedir. Eğer cihaz yazılım tarafından sınırlanmayacaksa V40'ın hızlı ekranlı en iyi telefonlardan biri olma ihtimali var. Yine de 60 Hz ile 90 Hz arasında dağlar kadar fark beklemeyin.

Honor V40, daha önce Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Nova 8'de gördüğümüz 66W şarj cihazıyla 3C sertifikalı geliyor.