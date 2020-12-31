Bugün Galaxy Note10 serisi için yayımlanan OneUI 3.0 güncellemesinin yanı sıra Samsung, Android 11 tabanlı aygıt yazılımını Avrupa ve Nijerya'daki Galaxy Z Flip sahiplerine de dağıtmaya başladı. Güncelleme, Galaxy Z Flip 5G'nin Avrupa'da One UI 3.0 güncellemesini almasından sadece bir hafta sonra geldi.

Samsung Galaxy Z Flip Android 11 ve One UI 3.0 Güncellemesi





Yeni güncelleme F700FxXx3CTLx yapı numarasını taşıyor ve 2 GB'ın biraz üzerinde bir boyutta geliyor. Güncelleme Aralık 2020 güvenlik yamasını içeriyor. Kullanıcılar, sohbet balonları, bir defalık izinler ve kilit ekranı ayarlarının yanı sıra elden geçirilmiş kullanıcı arayüzü ve çok daha fazlasıyla 5G sürümünde olan aynı harika özelliklere sahip oluyorlar.

Merak ettiğiniz tüm One UI 3.0 özelliklerine şuradaki yazımızdan göz atabilirsiniz: İşte Samsung One UI 3.0 Android 11 Özellikleri