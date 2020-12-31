DisplayMate, Xiaomi Mi 11 ekran testlerini tamamladı ve mükemmel bir panel olduğuna karar kıldı – DM sıralama sistemindeki en yüksek puan olan A+ nihai puanını aldı ve gerçekleştirilen hemen hemen her testte Çok İyi veya daha yüksek bir puan aldı.

Xiaomi Mi 11 Ekranı Mükemmel Renk Doğruluğu ve Etkileyici Parlaklık Sunuyor

Ekran, sRGB veya DCI-P3 modlarında çalışırken mükemmel kalibrasyona yakınlaşıyor ve ilgili modlarda bu renk gamlarını %100 mükemmel bir şekilde kapsıyor. Otomatik Renk, görüntülerin öne çıkması için doygunluğu ve kontrastı artırmayı sağlarken Doygun mod bunun da üstüne çıkıp %139 sRGB ve %111 DCI-P3 kapsamına ulaşıyor.

Mi 11'in paneli de çok parlak. Yüksek Parlaklık modu %100 Ortalama Piksel Seviyesinde 996 nit'e ulaşıyor (APL'de %100, tüm ekranın beyaz göründüğü anlamına gelir). Bu ekran %50 APL'de 1.221 nit'e kadar çıkıyor (ekranın yarısı beyazdır). SRGB ve DCI-P3 modları 505 nit'te zirveye çıkıyor. Ekran, düşük yansıtma özelliği sayesinde parlak ortam ışığında bile mükemmel okunabilirliğe sahip.

Ekranı bir açıyla görüntülediğinizde bile renkler mükemmel şekilde doğru kalır – 30°'de görülen beyaz nokta ihmal edilebilir 0,5 JNCD düzeyine kayarken, Kırmızı renk kanalı 3,8 JNCD'ye saparak cihaza bu alanda yalnızca İyi bir derece kazandırır (Diğer tüm testlerde Çok İyi alıyor). Bu açıda, ekran parlaklığı yalnızca %29 azalıyor (DM, tipik bir LCD'nin %50'den fazla kayıp yaşadığını belirtiyor).