iPhone 7 / iPhone 7 Plus Ses Entegresi Değişimi (Kesin Çözüm)

iPhone 7 / iPhone 7 Plus'da ses entegresi değişimi gereken bazı durumlar olabilir. Ses sorunu sıkça karşılaşılan bir sorundur ve genelde ve cihazın tamiri veya onarımı ile çözüme ulaşır. İşlem fazla zor sayılabilecek türden değildir ancak iPhone 7 / iPhone 7 Plus ses entegresi tamiri için teknik servis seçimini doğru yapmanız gerekir.

iPhone 7 / iPhone 7 Plus ses entegresi sorunu farklı şekilde belirtiler ortaya koyabilir. Ses karşı tarafa gitmiyor, ses kaydında ses yok, aradığım kişi beni duyamıyor, FaceTime görüşmesinde ses yok, WhatsApp'ta ses gitmiyor veya Siri beni duyamıyor gibi sorunlar ses entegresinin değişmesi gerektiğini gösterir. Bazı durumlarda mikrofon temizliği gibi durumlar da işe yaramaktadır ancak yine de profesyonel bir iPhone servisi nerede var bu konuda size öneride bulunabiliriz.

iPhone 7 / iPhone 7 Plus ses entegresi değişimi, cihazın tamiri / onarımı ile kolaylıkla yapılabilir.

iPhone 7 / iPhone 7 Plus Ses Çipi Arızası

iPhone 7 / iPhone 7 Plus'da sesi karşı tarafın duymaması birçok nedene bağlı olabilir. Bu bir ahize sorunu da olabilir. Ses entegresi onarımı, servisin karar vermesi gereken bir durumdur. Ses entegresi bozuldu mu veya mikrofon değişimi gibi konuların teknisyenler tarafından saptanması ve buna göre hareket edilmesi gerekir. Bazı durumlarda ses entegresi çalışmıyor konusuna kanaat getirebilirsiniz ancak bazı belirtiler de yakın zamanda bunun olabileceğini gösterir. iPhone 7 / iPhone 7 Plus'da ses az çıkıyor, karşı taraf sesi az duyuyor, ses kaydında ses az çıkıyor, konuşmalarda cızırtı oluyor, karşı taraf beni geriden duyuyor, ses derinden gidiyor bir ahize sorunu olabileceğini gösterir.

iPhone 7 / iPhone 7 Plus Ses Sorunu

Ses entegresi kaynaklı ses sorunları zaman zaman başka belirtiler de gösterebilir. Eğer iPhone 7 / iPhone 7 Plus'da arama sırasında hoparlör silik veya aktif değil gibi sorunlarla karşı karşıya kalırsanız bu da bir ses entegresi değişimi gerektirecek sorundur. Biraz önceki bahsettiğimiz sorunlara video çekerken ses çıkmıyor veya video kaydı sırasında sesleri almıyor gibi maddeleri de ekleyebilirsiniz. Hatta hışırtılı ses kaydı ve cızırtılı ses de iPhone 7 / iPhone 7 Plus'da ses sorunu yaşadığınızı ifade eder.

Aramada hoparlörün aktif olmaması ses entegresi arızası anlamına gelir.

iPhone 7 / iPhone 7 Plus Ses Entegresi Tamiri

iPhone 7 / iPhone 7 Plus'da ses entegresi tamiri için alanında uzman, güvenilir ve müşteri memnuniyeti yüksek bir iPhone teknik servisi ile çalışmanızı tavsiye ederiz. iPhone 7 / iPhone 7 Plus ses entegresi değişimi cihazınızın tüm sorununu çözecek ve yaşadığınız ses sorununu tamamen ortadan kaldıracaktır. iPhone ses sorunu tamiri uzun süren bir işlem değildir. Aynı gün iPhone 7 / iPhone 7 Plus ses entegresi tamiri yaptırabilirsiniz. Ücretsiz kargo imkanı sunan ve en ucuz fiyat iPhone 7 / iPhone 7 Plus ses entegresi tamiri konusunda size yardımcı olacağız.

iPhone 7 / iPhone 7 Plus'da ses aygıtı bulunamadı hatası veya no audio devices found hatası ses entegresi değişimi gerektirebilir.

iPhone 7 / iPhone 7 Plus Ses Entegresi Neden Bozulur?

iPhone 7 / iPhone 7 Plus'da karşı tarafa ses gitmemesi, konuşulanın duyulmaması, sesin anlaşılmaması, gidip gelmesi gibi sorunlar birçok sebepten kaynaklanabilir. iPhone 7 / iPhone 7 Plus düşme sonrası karşı tarafa ses gelmiyor, karşı taraf beni duymuyor veya sıvı teması sonrası ses gitmiyor gibi olası durumları gözden geçirebilirsiniz. Telefonun cepte nemlenmesi, batarya veya zorlayıcı uygulamaların uzun süre en yüksek ekran parlaklığı ile kullanılması, kalitesiz şarj aletleri kullanımı gibi durumlarla ses entegresi değişimi gerektirecek durumlar karşınıza getirir. Bazı kullanıcılar aynı sorunu iPhone 7 / iPhone 7 Plus ıslanma sonrası ses sorunu veya sıvı teması sonrası ses gitmiyor şeklinde bize aktarmışlardır.

iPhone 7 / iPhone 7 Plus Ses Entegresi Tamiri / Değişimi Nerede Yapılır?

Öncelikle kesinlikle cihazınızın içini açmayın veya bu işi kendi başınıza yapmaya kalkmayın. Aksi halde cihazınız kullanılamaz duruma gelebilir veya çok daha pahalı bir maliyetle karşı karşıya kalabilirsiniz. iPhone 7 / iPhone 7 Plus'ın ses entegresi onarımı için İstanbul Anadolu Yakası bölgesinde, Kadıköy semtinde bulunan teknoway / cepmarket.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz. İstanbul içi aynı gün iPhone 7 / iPhone 7 Plus ses entegresi değişimi sunan firma, İstanbul dışı için de ücretsiz kargo ve garantili onarım hizmetleri ile öne çıkıyor. Hemen şu an WhatsApp'tan firmaya ulaşmak ve yaşadığınız iPhone 7 / iPhone 7 Plus ses entegresi sorunu çözümü için buraya tıklayın.